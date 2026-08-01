Nadia Ferreira cómo es su mañana perfecta junto a sus dos hijos

La modelo y empresaria paraguaya Nadia Ferreira continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más íntimos y especiales de su renovada faceta como madre.

Tras dar la bienvenida a su primera hija junto al reconocido cantante Marc Anthony, la ex reina de belleza de 27 años cautivó en sus redes sociales al revelar cómo transcurren las primeras horas de su jornada en estaetapa del hogar.

A través de sus historias en Instagram, Nadia publicó una tierna fotografía captada desde la intimidad de su habitación, acompañándola con la emotiva frase: “Mi mañana perfecta junto a mis hijos”.

En la imagen se observa a la modelo descansando plácidamente en la cama mientras sostiene con delicadeza a la pequeña Myla, nacida el pasado 21 de julio. A su lado se aprecia a su hijo, Marquitos, de tres años, quien ataviado con un short blanco y descalzo, observa con fascinación y ternura a su nueva hermanita.

Los detalles de la postal familiar no pasaron desapercibidos para sus fanáticos. Mientras la bebé luce una tierno atuendo morado con un arcoíris bordado, el primogénito deja ver la inmensa curiosidad con la que asume su rol de hermano mayor, perfilándose desde ya como el futuro compañero de juegos y aventuras de la recién nacida.

Además de emocionar con este retrato lleno de dulzura, la esposa de Marc Anthony hizo gala de su espontaneidad al abordar los desafíos cotidianos del cuidado infantil. En la misma red social, replicó un divertido video en tono de parodia que aborda con humor las transformaciones físicas y emocionales tras el parto, visibilizando realidades tan comunes como los desvelos continuos, la caída del cabello y la adaptación mental a la maternidad.

La llegada de Myla ha llenado de plenitud a la pareja, quienes tras el nacimiento manifestaron sentirse “en las nubes”. El nombre elegido posee un significado especial: sus raíces eslavas lo vinculan con la noción de ser “amada”, mientras que su origen germánico evoca la fuerza de una “guerrera”.

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