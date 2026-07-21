Nació Myla, la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira

La familia del cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony y la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira está de fiesta. La pareja le dio la bienvenida a su hija Myla, un acontecimiento que ha llenado de dicha su hogar y que ha conmovido a sus seguidores en todo el mundo.

La pareja hizo oficial la noticia este martes mediante una tierna publicación compartida en sus redes sociales, en la que celebraron la llegada de la nueva integrante junto a su primer hijo en común.

En la publicación de Instagram, la modelo paraguaya expresó la gran alegría que embarga a la familia tras el esperado nacimiento.“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, manifestó Ferreira.

La pequeña Myla se convierte en la segunda hija del matrimonio y en la octava para el intérprete de “Vivir mi vida”. Para la modelo, representa su segundo retoño junto al cantante, habiendo recibido anteriormente a su primogénito, Marcos Antonio Jr., quien en la actualidad tiene tres años.

El anuncio generó de inmediato una emotiva ola de reacciones e interacciones en la industria del entretenimiento. Diversas figuras del espectáculo reaccionaron con mensajes de felicitación para los felices padres, entre ellas el reconocido productor musical Raphy Pina, así como destacados presentadores y personalidades de la televisión entre los que figuran Francisca, Viviana Gibelli, Carlos Adyan y Susana Gómez.

La llegada de la recién nacida marca el broche de oro de una dulce espera que la pareja compartió públicamente con sus fanáticos. Marc Anthony y Nadia Ferreira revelaron que esperaban a su segundo bebé a finales del pasado mes de enero. Posteriormente, el 7 de junio, celebraron un exclusivo baby shower en la ciudad de Miami rodeados de sus seres más queridos.

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