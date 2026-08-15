Nadia Ferreira mostró el detrás de cámaras de la primera sesión de fotos de su hija Myla

A poco más de tres semanas de haber dado la bienvenida a su segunda hija en común con el cantante Marc Anthony, la modelo paraguaya Nadia Ferreira enterneció a sus seguidores al compartir el detrás de cámaras de la primera sesión de fotos de la pequeña Myla.

A través de sus historias de Instagram, la exMiss Universo, de 27 años, dejó ver algunos detalles de la producción fotográfica realizada en un espacio amplio y luminoso de su residencia, equipado con reflectores, soportes, luces y un fondo de papel blanco.

“Alguien tiene su sesión de fotos de recién nacida”, escribió la modelo sobre una de las imágenes, anticipando lo que será un bello recuerdo de los primeros días de vida de su bebé.

Entre los momentos más cautivadores que compartió Ferreira destaca una imagen donde muestra los delicados piecitos de Myla, así como otra postal en la que aparece Marquito, de tres años, aproximándose con ternura a su hermanita mientras esta descansaba envuelta en una mantita.

Vestido con una camisa blanca de manga larga y pantalones a rayas, el niño se integró de forma natural a la sesión. “Los amores de mi vida”, expresó la orgullosa madre.

La participación de Marquito responde a la dedicación de la empresaria por involucrarlo en cada etapa tras la llegada de la nueva integrante de la familia. Según había revelado previamente la modelo, integrar a su hijo primogénito en los preparativos y vivencias cotidianas ha sido clave para que asuma con entusiasmo su rol de hermano mayor.

Tras finalizar el rodaje, Nadia se mostró entusiasmada con los resultados y prometió a sus seguidores mostrar muy pronto el trabajo definitivo. “No saben lo hermoso que quedó todo”, afirmó la modelo.

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