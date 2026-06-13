Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran los tres años de su hijo Marquitos

A solo semanas de convertirse en padres por segunda ocasión, la reina de belleza Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony celebraron por todo lo alto el cumpleaños número tres de su primer hijo en común, el pequeño Marquitos.

Por medio de sus redes sociales, la finalista de Miss Universe 2021 documentó la lujosa fiesta que ofreció junto a su esposo en honor a su primogénito.

Las fotografías y videos que colocó desde su cuenta de Instagram detallaron que el festejo tuvo como eje principal al “Rey León”, por lo que el recinto en el que se llevó a cabo destacó por su decoración inspirada en la Sabana y los queridos personajes de la cinta de Disney.

Entre globos, pastel y el cariño de sus seres querido, el hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony disfrutó de una fiesta que marca el último evento social de la pareja antes de darle la bienvenida a su segunda hija juntos.

“Mi little boy, mi chiquito, mi bebé… ✨ Hoy cumple 3 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Que Dios te bendiga siempre“, escribió la paraguaya para acompañar la serie de imágenes en familia que protagonizó junto al salsero y su hijo.

Previo a esta celebración, la famosa de 27 años compartió un par de historias en donde dio un vistazo a la sorpresa que preparó para su pequeño la noche previa a su fiesta de su cumpleaños. Esta consistió en una serie de figuras en forma de dinosaurio decoradas con globos que lo aguardaban afuera de su habitación.

El recibimiento del público a esta sorpresa se hizo notar desde la sección de comentarios de sus redes sociales, donde se registraron comentarios como: “Felicidades al bello Marquito”, “Feliz cumple al príncipe más hermoso”, “Lo de esa familia es todo por lo alto”, “Fue una celebración llena de amor, sonrisas y momentos inolvidables” y “¡Como el león de Paraguay! Felicidades pequeño indiesito guaraní y taíno”, por mencionar algunos.

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