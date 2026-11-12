Estamos viviendo un genocidio financiado con los impuestos de los estadounidenses, una guerra indirecta en Ucrania provocada por Estados Unidos y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), y una guerra ilegal que inició Trump e Israel con tres misiles Tomahawk asesinando a 120 niñas y niños de primaria en Irán, pero los medios nos dicen que a nosotros los estadounidenses nos preocupa más el incremento a los precios de la gasolina.

Esto es un insulto a la inteligencia estadounidense. Los medios que publican esas reacciones nos deshumanizan, no nos preguntan por la inmigración, el genocidio, Ucrania e Irán, pero si por los precios de la gasolina. Y en automático concluyen que no nos interesan las muertes, el terrorismo y guerras que se generan con nuestros impuestos.

Estas decisiones toman más relevancia si son iniciadas por un individuo que de no ser presidente, estaría en la cárcel. Y eso que no hemos hablado de los archivos Epstein y el hecho que su nombre es mencionado miles de veces en dichos documentos.

Desafortunadamente, los medios al reproducir esas conclusiones sin hacer más preguntas e investigaciones al respecto, simplemente nos deshumanizan, como si fuéramos seres humanos de palo, individuos que no sienten, o personas apáticas al dolor generado por la actual administración dentro y fuera de nuestras fronteras.

Después de los resultados electorales del 3 de noviembre, salí en los alrededores de Whittier, una ciudad al suroeste de Los Ángeles. Y la gente manifestó, que sus prioridades eran los abusos de los agentes de inmigración (ICE) ante las personas sin documentos, hablaron de la economía y de las guerras generadas con nuestros impuestos.

De las 10 personas con las que hablé, seis dijeron que votaron principalmente para evitar los abusos contra los migrantes y sus familias; mientras que otros dos entrevistados colocaron el genocidio, la guerra de Ucrania y de Irán como una prioridad; mientras que otros dos ciudadanos dijeron que la economía era lo más importante para ellos, pero también manifestaron preocupación por los temas migratorios y de la guerra.

Obviamente, esta encuesta no es científica, pero lo que nos deja ver, es que en esta pequeña muestra, los estadounidenses –ocho latinos y dos anglosajones–, la prioridad no solo es el dinero y la gasolina, es también la forma en cómo la actual administración está tratando a los inmigrantes, y la preocupación no solo por los soldados estadounidense, sino por las vidas de las sociedades en Irán, Ucrania y la propia comunidad judía, ya que muchos tienen bien claro que lo que hace el sionismo israelí contra los palestinos en Gaza, no representa a todos los judíos.

Estas reacciones dejan ver al estadounidense de a pie, como un ser humano que ve más allá de su propio dolor, no solo lo convierten en un ser humano frío y superficial, que lo único que le preocupa es los altos precios de la gasolina.

Es por eso, que es importante que los medios corporativos y empresas que se dedican a las encuestas y que constantemente pintan la imagen del estadounidense como una persona apática a las atrocidades dentro y fuera de sus fronteras, que vayan más allá de los resultados de una encuesta, que se adentren en los vecindarios y le pregunten a los ciudadanos de a pie su sentir general y no solo con preguntas que minimizan el verdadero sentir del estadounidense.

Agustín Durán es un inmigrante y periodista que ha vivido en Los Ángeles por los últimos 34 años de su vida.

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