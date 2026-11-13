El kratom: ¿”milagroso” o un peligro por su poder adictivo?

Se vende en gasolineras, tiendas de vapeo, licorerías y por internet. El kratom (Mitragyna speciosa), un árbol tropical del sudeste asiático cuyas hojas se usan desde hace siglos como estimulante y analgésico, vive en Estados Unidos su momento más crítico: el Gobierno federal podría restringir, desde este mismo viernes, algunos de sus derivados más concentrados.

En el centro del debate está la 7-hidroximitraginina, conocida como 7-OH. Es uno de los principales compuestos psicoactivos de la planta, presente de forma natural en cantidades mínimas, pero actúa en el cerebro de forma mucho más parecida a un opioide que la hoja entera. Aislado y concentrado en tabletas y extractos, su potencia se dispara… y también sus riesgos.

Testimonios encontrados

Para algunos, el kratom ha sido una tabla de salvación. Tyler, de 38 años, relató a NPR que el polvo de hoja le ayudó a mantenerse alejado de los opioides durante una década. Pero en 2025 probó tabletas de 7-OH compradas en una gasolinera y, a finales de ese año, consumía entre 300 y 400 miligramos diarios. Dejarlo le exigió un programa de desintoxicación bajo sedación en Michigan.

Brian, de 41, también había superado los opioides cuando descubrió el kratom, vendido como energizante. Llegó a consumir unos 1,200 mg de 7-OH al día y asegura que la abstinencia fue peor que la de los opioides.

En el otro extremo, Angela Wilson, de 44 años y sin seguro médico, usa 7-OH para el dolor crónico de la endometriosis y una depresión de larga data. Perder el acceso, dice, sería “devastador”.

Lo que dice la ciencia

Las cifras de consumo varían: algunas estimaciones hablan de más de 5 millones de estadounidenses que lo han probado alguna vez y otras llegan a 15 millones, sin distinguir entre la hoja y el 7-OH. Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las llamadas por kratom a 53 centros de toxicología crecieron alrededor de 1,200% entre 2015 y 2025, con 233 muertes asociadas, en su mayoría con otras sustancias de por medio.

David Epstein, investigador del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), señala que el riesgo de dependencia parece mayor con el 7-OH que con la hoja, aunque el propio instituto considera que ciertos compuestos del kratom merecen estudiarse como posibles tratamientos para la adicción a opioides. Chris Holstege, de la Universidad de Virginia, reporta cada vez más pacientes en abstinencia por estos productos.

La respuesta de las autoridades

En agosto, la Administración de Control de Drogas (DEA) incluyó temporalmente en la Lista I —la misma de la heroína y el LSD— tres opioides semisintéticos derivados: MGM-15, MGM-16 y mitraginina pseudoindoxilo (MGPI). La Asociación Americana del Kratom demandó a la agencia por temor a que la medida alcanzara productos naturales con trazas de MGPI. Tras una recomendación del Departamento de Salud (HHS) en octubre, la DEA acotó su plan a productos con concentraciones elevadas de 7-OH o MGPI. Ambas instituciones insisten en que el kratom botánico tradicional no es su objetivo.

Los críticos advierten que las prohibiciones podrían empujar a los consumidores a una abstinencia forzada o hacia sustancias ilícitas más peligrosas.

¿Milagro o amenaza?

La respuesta parece depender de qué producto, en qué dosis y para quién. La hoja tradicional y los concentrados de 7-OH no son lo mismo, aunque a menudo se vendan bajo el mismo nombre. Mientras la investigación avanza, la recomendación es informarse, desconfiar de las promesas milagrosas y consultar con un profesional de la salud antes de usarlo, sobre todo si se busca dejar otras sustancias.

Tyler, ya recuperado, lo resume sin rodeos: es “demasiado adictivo y demasiado accesible”.

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