California restringirá venta de ciertos suplementos de desarrollo muscular a menores

La ley AB 2030, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 28 de septiembre, prohibirá desde el 1 de enero de 2027 vender a menores de 18 años ciertos productos de venta libre comercializados para bajar de peso o desarrollar masa muscular. La medida no cubre a quienes tengan una receta para esos productos.

Sin embargo, la aplicación de la ley dependerá de cómo se comercialice cada producto.

Los tribunales podrán considerar ingredientes como creatina, extracto de té verde y garcinia cambogia al evaluar si un suplemento entra en la categoría regulada. La ley no prohíbe toda la creatina; el alcance dependerá de cómo se etiquete, anuncie o presente el producto. Los vendedores que incumplan podrían recibir multas civiles de hasta 500 dólares por infracción.

Dudas sobre proteína y creatina

La Asociación Estadounidense de Productos Herbales cuestionó que la ley no delimite con claridad su alcance y señaló que no excluye expresamente los productos de proteína. El anuncio del gobernador tampoco especificó cómo se tratarán esos productos.

“Al carecer de justificación científica, la ley AB 2030 ensombrece la seguridad de productos beneficiosos”, declaró Robert Marriott, vicepresidente de asuntos regulatorios y gubernamentales de la asociación, en un comunicado citado por Fox News.

La oficina del gobernador señaló que algunos suplementos pueden causar efectos secundarios, estar mal etiquetados o contener sustancias como esteroides. El comunicado también citó investigaciones sobre el uso de estos productos entre adolescentes y la relación entre las pastillas de venta libre para adelgazar y un mayor riesgo de diagnóstico de trastornos alimentarios.

El Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI) respaldó la ley y sostuvo que algunos suplementos contienen sustancias dañinas no declaradas. “Los fabricantes de estos productos a menudo se aprovechan de niños y adolescentes con afirmaciones engañosas que carecen de evidencia científica”, dijo Jensen Jose, asesor legal en materia de regulación del CSPI, que copatrocinó la legislación.

Mientras que la doctora Sigrid Wolf, médico especialista en medicina deportiva pediátrica del Hospital Infantil Lurie de Chicago, advirtió que la evidencia sobre los beneficios de la creatina en adolescentes es limitada y mencionó posibles efectos secundarios, como náuseas, mareos y aumento de peso, recogió Fox.

Qué significa esto en la práctica

No es una prohibición general de la creatina ni de esos ingredientes para adultos. La restricción aplica a productos de venta libre cuyo etiquetado, publicidad o representación indique que sirven para aumentar músculo, fuerza o modificar el peso/corporal; en esos casos, el minorista no podrá venderlos ni regalarlos a menores de 18 años.

Por ejemplo, un polvo de creatina cuya etiqueta o marketing diga “aumenta masa muscular”, “mejora la fuerza” o “potencia el rendimiento” probablemente quedará cubierto. Un producto con creatina que no se comercialice como ayuda para desarrollar músculo podría no quedar dentro del alcance, aunque la ley deja que la evaluación considere tanto ingredientes como afirmaciones de marketing.

La ley no convierte automáticamente en restringido todo producto que contenga creatina, té verde, garcinia cambogia u otros ingredientes listados; la presencia del ingrediente es uno de varios factores, junto con el etiquetado y las afirmaciones publicitarias.

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