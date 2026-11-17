La nueva era del agente secreto más famoso del cine acaba de comenzar y ya atrae a las mayores estrellas de Hollywood. Tras el anuncio oficial de que el actor británico Robert Pattinson será el séptimo intérprete en dar vida a James Bond, Brad Pitt levantó la mano para postularse como su próximo gran enemigo en la pantalla grande.

Durante su paso por la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de su más reciente película, “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, el lunes, Pitt fue consultado por la prensa sobre la elección de Pattinson para suceder a Daniel Craig. Lejos de mostrarse escéptico, el actor de 62 años celebró la decisión de Amazon MGM Studios.

“Me encanta esta idea. Me encanta lo que ha estado haciendo y sus elecciones profesionales. Creo que es auténtico”, declaró Pitt en entrevista con Extra.

Al ser cuestionado sobre si consideraría interpretar al villano de la vigesimosexta entrega de la franquicia, el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” no dudó en responder afirmativamente: “Me gustaría hacer eso”.

Pitt incluso recordó el trabajo de su colega y amigo Javier Bardem, quien dio vida al recordado antagonista Raoul Silva en “Skyfall” (2012). “Mi amigo Javier lo hizo muy bien. Son zapatos muy grandes que llenar, pero asumiría el reto”, añadió.

Más tarde, en conversación con Complex, el actor redobló su entusiasmo enviando un mensaje directo al cineasta encargado de dirigir la cinta, Denis Villeneuve.

Cuando le preguntaron a qué actriz sugeriría como “chica Bond”, Pitt bromeó diciendo que no tenía una candidata en mente, pero lanzó su propia candidatura: “A mí apúntenme para el villano. Comuníquenme con Denis Villeneuve por teléfono, hagámoslo”.

La próxima película de James Bond, cuyo rodaje está previsto para iniciar en 2027, contará con la dirección de Denis Villeneuve —responsable de la saga “Dune”— y un guion escrito por Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”.

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