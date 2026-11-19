Incluso antes de que comenzara, la minicumbre de este jueves entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping ya parecía una victoria diplomática para el Kremlin.

Y tan pronto como terminó, la agencia estatal rusa TASS no tardó en celebrar.

Puso el foco en el lugar que ocupó Putin durante la cumbre.

Según la agencia, el presidente ruso se sentó a la derecha de Xi Jinping, en el “asiento de mayor honor” del protocolo diplomático.

Donald Trump ocupó el lugar a la izquierda del mandatario chino.

TASS también destacó que Putin habló inmediatamente después de Xi y antes que Trump.

Todo esto representa un importante gesto de reconocimiento para un presidente ruso que hace apenas unos años era considerado un paria internacional.

Volvamos a 2022. Tras la invasión a gran escala de Ucrania, los líderes occidentales estaban decididos a aislarlo a él y a su país por la guerra en Ucrania.

Ahora, en 2026, Putin asiste una reunión histórica en Shenzhen.

Por primera vez en la historia, los líderes de China, Rusia y Estados Unidos se sentaron a dialogar, solo ellos tres.

Eso sitúa a Putin exactamente donde quiere estar: en la élite de la política mundial, codeándose con los líderes de las dos grandes potencias.

Esto le permite alardear de que la presión occidental sobre Rusia ha fracasado.

“Un estadista global”

“Vemos ejemplos de ello en los intentos fallidos de aislar a nuestro país, Rusia, que ha soportado una presión de sanciones sin precedentes”, dijo Putin durante un foro empresarial de la organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Para el Kremlin, probablemente el momento más destacado de la APEC en Shenzhen fue la reunión trilateral de Putin con Xi y Trump.

EPA: La reunión entre China, EE.UU., y Rusia, sitúa a Putin en la élite de la política mundial.

Fue una oportunidad para presentarse como un estadista mundial, mientras el ejército ruso sigue bombardeando ciudades y pueblos ucranianos y el Kremlin rechaza un alto el fuego completo e incondicional.

Es poco probable que una breve reunión cambie el mundo. Pero la imagen es clave. La fotografía. La oportunidad para la foto. Tres líderes, tres grandes potencias, debatiendo temas importantes.

En cierto modo, Vladimir Putin aprovechará esta reunión para enviar una postal navideña al resto del mundo. En lugar de decir “Ojalá estuvieras aquí”, la firmará: “Mira: aquí estoy”.

Pero ¿qué ocurre con los que no estuvieron sentados a la mesa?

Entre los líderes europeos, y especialmente en Ucrania, existe la preocupación de que la reunión pueda generar algo más que una imagen bonita, aunque no en el buen sentido para Kyiv.

Trump ya había adelantado que quería hablar en Shenzhen de su “tema favorito”: la guerra en Ucrania.

El Kremlin probablemente vio con buenos ojos la oportunidad de exponer su posición ante Trump y Xi sin que estuvieran presentes representantes de Ucrania ni líderes europeos.

Victoria diplomática, no militar

Reuters: Más allá de los resultados de la reunión, la minicumbre le permite a Putin alardear de que la presión occidental sobre Rusia ha fracasado.

No quedó claro si China quería que la guerra de Ucrania formara parte de la agenda de la reunión en Shenzhen.

En sus declaraciones oficiales sobre el encuentro trilateral, Pekín se refirió de forma más general a la necesidad de debatir cómo “salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica”.

En Shenzhen, Rusia tuvo la oportunidad de sacar el máximo partido a la imagen que proyectaba la reunión.

Pero una victoria diplomática no equivale a una victoria militar.

Casi cinco años después de que el presidente Putin lanzara su denominada “operación militar especial”, Rusia sigue luchando por ganar su guerra contra Ucrania.

Durante este tiempo, ha sufrido enormes pérdidas en el campo de batalla.

El ataque ucraniano contra el puente que une Rusia con la península de Crimea, perpetrado en vísperas de la cumbre, supuso un duro golpe para el prestigio de Moscú.

El ataque dañó gravemente parte del puente multimillonario construido por Rusia tras la anexión de Crimea a Ucrania.

Los daños no solo suponen un problema logístico para las autoridades rusas.

Esto nos recuerda que la “operación especial” del Kremlin no ha salido en absoluto según lo previsto.

Puede que la cumbre de Shenzhen le brinde a Putin un gran escenario y una gran atención mediática.

Eso no necesariamente lo acerca a ganar la guerra.

*Esta nota se publicó originalmente antes de la cumbre y se actualizó posteriormente para incluir declaraciones realizadas tras el encuentro.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.