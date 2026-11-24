El clima en Houston, Texas, para este martes 24 de noviembre se basará en nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 57 y 57 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:53 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:23 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. En concreto, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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