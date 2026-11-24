Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 24 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 43%.

La presión atmosférica media será de 1020.8 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol saldrá a las 07:05 h y el atardecer será a las 17:36 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 64 grados Fahrenheit (2 y 18ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.