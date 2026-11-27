La plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) ha sido hackeada, según informaron personas con conocimiento del incidente.

El ataque a Cloud One, una de las plataformas en la nube más grandes del ejército estadounidense, “es un asunto grave”, declaró una de las fuentes a Reuters.

Podría poner en riesgo una gran cantidad de datos tácticos, de personal y logísticos confidenciales.

La intrusión se descubrió hace aproximadamente un mes durante los trabajos de actualización del sistema, y ​​su hallazgo causó interrupciones en toda la plataforma, según dos de las fuentes.

Se desconoce quién estuvo detrás del ataque, el alcance de la intrusión y si se robaron datos.

En un comunicado a Reuters, la Fuerza Aérea afirmó que “no comenta sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos”.

El comunicado añadió: “Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del departamento (de la Fuerza Aérea)”.

El Comando Cibernético, la fuerza cibernética del ejército estadounidense, ha sido llamado para examinar el impacto, según una de las fuentes. Lanzada en 2017 como una plataforma integral para las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea, Cloud One combinó los recursos de cuatro operadores (Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet) para impulsar numerosas aplicaciones, incluidas aquellas que gestionan datos y nóminas del personal, así como logística y mantenimiento.

Entre ellas se encuentran el Sistema de Mando y Control en la Nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de datos de todo Estados Unidos, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate en el Teatro de Operaciones, que rastrea bombas y misiles en más de 200 bases de la USAF en todo el mundo.

Entre los trabajos afectados por el ataque informático se encontraba la migración de aplicaciones administrativas a Cloud One, una prioridad militar de larga data.

Las actualizaciones de las aplicaciones que ya se ejecutaban en Cloud One quedaron bloqueadas, lo que impidió que el personal de la Fuerza Aérea aplicara las correcciones justo cuando se ha revelado un nuevo conjunto de graves vulnerabilidades de software en la industria tecnológica.

Otra fuente indicó que a algunos usuarios se les revocaron sus permisos de administrador.

Una fuente indicó que los ciberdelincuentes explotaron una vulnerabilidad de software para acceder al sistema de control, similar a un control remoto universal.

En teoría, los intrusos podrían usar este acceso para verificar el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de repuestos, aunque no está claro si los hackers lo hicieron en este caso.

Según Reuters, las cinco fuentes que proporcionaron información hablaron bajo condición de anonimato.

Esta brecha de seguridad se produce en medio de una creciente preocupación por las intrusiones impulsadas por IA, un problema particularmente grave para las redes en la nube debido a la capacidad de los modelos de IA para detectar rápidamente vulnerabilidades en amplias superficies de seguridad.

Al menos otros seis incidentes cibernéticos han afectado al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional, a al menos dos agencias de espionaje y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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