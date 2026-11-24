Las fallas de ciberseguridad experimentadas en varias agencias federales habrían alcanzado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA)y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), pues en ambos casos presuntamente se detectó una anomalía que habría dejado expuesta parte de su información no clasificada.

De acuerdo con un informe divulgado por el diario New York Times, las intrusiones afectaron a una red que busca información de inteligencia en material público no clasificado.

El medio informativo basa su afirmación en los testimonios de varias personas ligadas a agencias federales quienes pidieron mantener su identidad bajo resguardo.

Mientras la CIA ha preferido mantenerse en silencio; la ODNI asegura que “no se produjeron interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados”.

Dos de las fuentes consultadas, coincidieron por separado en que presuntamente se expuso información de otras agencias gubernamentales.

El material vulnerable forma parte de un sistema utilizado para gestionar inteligencia de fuentes abiertas y puede incluir grandes cantidades de datos disponibles comercialmente, contenido de redes sociales, imágenes satelitales y otro material en línea.

?? BREAKING: US intel network infiltrated by hackers. CIA and ODNI uncover ‘cybersecurity breach’, insist only ‘unclassified info’ was exposed.@grok, confirm and elobrate further. — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 24, 2026

La semana pasada, la red interna de clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional sufrió una interrupción por horas y aunque fue resuelta se desconoce el grado de afectación.

Las personas consultadas mencionan que un hacker obtuvo acceso no autorizado a al menos un sistema gubernamental, pero lo delicado del asunto es que, las autoridades continúan sin identificar de quién se trata.

El propio presidente Donald Trump pareció confirmar que el Centro Nacional de Información Criminal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) había sido vulnerado.

“Diré que no es bueno—No me gusta eso”, indicó en una entrevista concedida la semana pasada a la cadena de televisión Fox News.

Es de llamar la atención que, desde marzo de 2024, la CIA y la ODNI habían asumido el compromiso de modernizar la recopilación, producción y distribución de inteligencia derivada de información pública y disponible comercialmente a través de una estrategia basada en cuatro ejes: coordinar la adquisición y el intercambio de datos, integrar la gestión de la recopilación de inteligencia, desarrollar nuevas capacidades y fortalecer el personal de inteligencia. De todo ello, algo parece haber fallado al ser el objetivo de un hacker.

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