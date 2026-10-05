Mujer del condado de Orange es sospechosa de ser espía de China

Agentes del FBI arrestaron a una mujer del sur de California el 2 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) como sospechosa de ser una presunta espía de China.

Wanying “Heather” Zhang, de 34 años y residente de Irvine, condado de Orange, fue detenida por los agentes federales en la terminal aérea cuando intentaba tomar un vuelo a Shanghái, China, informó el primer fiscal adjunto de Estados Unidos en California, Bill Essayli.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China.



Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China.? pic.twitter.com/6YHoeErg5B — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

El fiscal adjunto dijo que, en una denuncia federal, Zhang, quien es agente inmobiliaria en el condado de Orange, es acusada de actuar como agente no registrada de la República Popular China.

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“Coordinó el viaje con un cómplice y utilizó técnicas de espionaje para evitar ser detectada“, declaró Essayli en una publicación en las redes sociales, en la que incluyó un video que mostraba a Zhang esposada junto a varios agentes federales tras su detención en LAX.

Supuestamente, en 2025, la pareja viajó a Seattle para vigilar a un familiar cercano de un alto funcionario del gobierno taiwanés, tomó fotos y videos, además de recopilar información sobre las matrículas de vehículos antes de transmitir parte de esa información a sus supuestos contactos de China.

La cadena CBS informó que el objetivo de la vigilancia de Zhang era Ting-Yu Lai, hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te, y residente en Estados Unidos.

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Los investigadores alegan que Zhang y un hombre identificado en los documentos judiciales solo como “Individuo 1” volaron el 1 de septiembre de 2025 de Las Vegas a Seattle, donde alquilaron un automóvil Nissan Rogue negro para dirigirse al domicilio de la persona a vigilar.

Según la denuncia, las imágenes de vigilancia de una residencia vecina captaron supuestamente a Zhang y a su cómplice grabando al familiar del funcionario taiwanés, a su esposa y a su hijo cuando la familia llegaba a su casa.

Los investigadores federales alegan que Zhang se comunicó posteriormente con una persona, que se cree que está relacionada con el gobierno chino, a través de la plataforma de mensajería WeChat.

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De acuerdo con la declaración jurada federal, los investigadores obtuvieron los mensajes mediante una orden de registro de la cuenta de iCloud de Zhang.

El agente del FBI que redactó la denuncia dijo que Zhang parecía estar en contacto con al menos dos personas que, según reconoció, trabajaban para el gobierno chino, en una operación que comenzó meses antes.

La agencia federal dice que Zhang fue presentada en junio de 2025 a uno de los supuestos funcionarios del gobierno chino por un antiguo compañero de clase de la Universidad de Relaciones Internacionales de Pekín, institución que, según el FBI, tiene vínculos con el Ministerio de Seguridad de China.

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Durante un viaje a China ese mismo mes, Zhang supuestamente reservó una habitación privada en Changsha, donde se reunió con el funcionario del gobierno chino, quien le asignó la tarea de vigilancia en Seattle.

En la declaración jurada del FBI se menciona que la información sobre familiares de altos funcionarios taiwaneses podría proporcionar al gobierno chino una ventaja durante un conflicto que involucre a Taiwán.

Supuestamente, la residente de Irvine nunca notificó al fiscal general de Estados Unidos que actuaba en nombre de un gobierno extranjero, como lo exige la ley federal.

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Zhang es agente inmobiliaria con licencia en California, asociada con JC Pacific Corp., con sede en Irvine, según consta en los registros de licencias y listados inmobiliarios.

Según los registros públicos, Zhang ha trabajado con propiedades en todo el sur de California.

Estaba programado que Zhang compareciera este lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Los Ángeles. Se desconoce si la residente de Irvine contrató los servicios de un abogado.

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