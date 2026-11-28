El congresista electo de Nueva York Anthony Constantino encontró una manera poco convencional de aclarar que no es homosexual: publicó una canción interpretada por una rana animada con inteligencia artificial que repite esa afirmación mientras invita a los votantes gay a sumarse al Partido Republicano.

El video apareció en su cuenta de X y rápidamente llamó la atención por su peculiar combinación de música, animación y mensaje político. La rana, vestida de esmoquin y con un micrófono en la mano, canta: “Anthony Constantino tiene algo que quiere que sepan: no soy gay”.

Pero la canción no se queda en esa aclaración. También lanza una invitación directa a los estadounidenses homosexuales para que abandonen las filas demócratas y se incorporen al movimiento republicano.

La publicación llegó después de varios días en los que Constantino ha convertido su intención de atraer a la comunidad gay al Partido Republicano en uno de sus principales mensajes públicos.

La campaña de Constantino para atraer votos

El republicano anunció recientemente que una de sus prioridades al llegar al Congreso será conseguir que todos los estadounidenses homosexuales se conviertan en republicanos.

“Voy a hacer que todos los estadounidenses gay se conviertan en republicanos y los demócratas no podrán detenerme”, escribió en una publicación anterior.

Según informó Mediaite, Constantino también compartió mensajes privados que, según él, demostraban que su estrategia estaba funcionando. Algunos contenían comentarios sobre su apariencia y otros expresaban apoyo a su propuesta política.

El congresista electo ha defendido que el Partido Republicano puede atraer a estos votantes por sus posiciones sobre seguridad fronteriza, impuestos, regulación y derechos constitucionales.

The Republican Party is delivering for gay Americans, while the Democratic Party is endangering gay communities. I’m simply explaining why. I want low taxes, clean cities, safe streets, border security, and prosperity. That’s why I advocate for employers to issue $1,000 Christmas? — Anthony Constantino (@constantino) November 27, 2026

Una rana de IA desata reacciones

La nueva canción provocó una ola de comentarios y bromas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron por qué Constantino sentía la necesidad de insistir en su heterosexualidad, mientras otros encontraron especialmente irónico que utilizara una canción con una estética deliberadamente extravagante para hacerlo.

El episodio también recuerda que su campaña para atraer votantes homosexuales ya había generado burlas desde distintos sectores políticos.

De acuerdo con The Independent, Constantino ha recibido críticas por su peculiar iniciativa, incluso antes de asumir su cargo.

El republicano fue elegido para representar el distrito 21 de Nueva York y está previsto que llegue al Congreso el 3 de enero de 2027, cuando comience el nuevo periodo legislativo.

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