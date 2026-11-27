George Santos, excongresista republicano acusado de 23 cargos relacionados por fraude electrónico y desvió de fondos, quien gracias a un indulto presidencial se libró de pasar más de siete años de prisión, rechaza la opción de postularse por un escaño en Florida.

Recientemente, cobró fuerza una versión donde se aseguraba que el controversial político de 38 años contaba con el respaldo financiero de algunos donantes importantes para postularse al 9º Distrito Congresional de Florida, estado donde reside desde hace varios meses.

El objetivo consistía en presentar a Santos como opción en la boleta de tal suerte que pudiera imponerse al demócrata Darren Soto quien actualmente representa al 9º Distrito de Florida, privilegio ganó este mes.

Sin embargo, el exintegrante de la Cámara de Representantes, desechó tal posibilidad en una entrevista concedida a HuffPost.

“No me postularé para ningún cargo público. No tengo ningún deseo ni planes de hacer un anuncio político para el Congreso en este momento”, expuso.

Happy Thanksgiving to all!



This year I am thankful to all the friends and family around me and for the air i breath every morning when our lord and savior gives me a new day to live.



I’m thankful for the experiences in life I’ve received and for all the lives and people that? — George Santos (@Georgesantos) November 26, 2026

Santos se reservó los nombres de las personas presuntamente interesadas en agregarlo a la lista de aspirantes a triunfar en Florida, esto pese a haber sido expulsado del Congreso en 2023 tras enfrentar cargos federales por robo de identidad y fraude electrónico cometido en contra de personas que donaron dinero para encumbrarlo en la política.

Dichas acciones le significaron seis meses de prisión hasta que Donald Trump se conmovió de su caso y optó por indultarlo.

Al salir de la institución donde permanecía recluido, el político en desgracia pensó que la mejor opción para redireccionar su carrera sería marcar distancia de Nueva York, donde residen las personas a las cuales defraudó.

El estado elegido resultó ser Florida, entidad todavía considerada bastión del Partido Republicano.

Con respecto a sus planes a futuro, aunque no descartó un posible retorno a la arena política, George Santos prefiere tomarse un tiempo para analizar ciertos ajustes antes de tomar una decisión definitiva sobre si participa o ya no en más contiendas electorales.

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