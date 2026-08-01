George Santos es multado por participar en una apuesta manipulada y se le prohíbe operar en la bolsa

George Santos, exrepresentante por Nueva York y quien se libró de una condena de más de siete años de prisión gracias a un indulto del presidente Donald Trump, se hizo acreedor de una multa por manipular el resultado de una apuesta y además se le prohíbe operar en la bolsa durante tres años.

El exintegrante del Partido Republicano que fue expulsado de la Cámara de Representantes en 2023, después de una investigación donde se corroboró que había cometido un fraude al utilizar los números de las tarjetas de crédito de varias de las personas que lo apoyaron con donativos para impulsar su campaña hasta convertirlo en congresista, volvió a meterse en un lío.

Aprovechándose de la fama mediática adquirida en los medios informativos debido a que utilizó las claves bancarias de sus donantes para darse una vida rodeada de lujo, Santos obtuvo más de $17,500 dólares al operar en mercados de predicción en febrero.

Su participación se concretó a lanzar una apuesta, pues, aunque en redes sociales aseguró que asistiría al Capitolio para escuchar el discurso del Estado de la Unión ofrecido por el presidente Donald Trump, el 24 de febrero —esto con el objetivo de subir las probabilidades en el mercado de predicción—, a la par apostó en secreto en la plataforma Kalshi por la opción de que no estaría presente Washington.

Gracias a un indulto presidencial, George Santos se libró de más de siete años de cárcel. (Crédito: John Minchillo / AP)

Minutos después de iniciado el evento, George Santos escribió en sus redes sociales que se había quedado varado en un aeropuerto, estrategia implementada para justificar su ausencia en Washington y así ganar más de 17,500 dólares.

No obstante, el amaño orquestado por el exrepresentante neoyorquino llegó a oídos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y, al corroborar su acción indebida, le estableció una multa de $35,000 dólares y literalmente le cerró la puerta de acceso a la Bolsa durante tres años.

Joseph Murray, abogado de George Santos, señaló que, si bien su representado llegó a un arreglo para no extender el proceso en su contra, no admitió su culpabilidad.

“El Sr. Santos ha accedido a resolver la investigación de la CFTC y a dar por concluido este asunto. Es fundamental destacar que, de acuerdo con la forma habitual de resolver estos asuntos regulatorios, el Sr. Santos ha llegado a un acuerdo sin admitir ninguna de las alegaciones, conclusiones o alegaciones de la Comisión”, señaló en un comunicado.

Sigue leyendo:

• George Santos participará en reality extremo tras su polémico paso por la política y la prisión

• George Santos, exrepresentante culpable de fraude, obtuvo $400,000 dólares vendiendo videos

• Expulsan a republicano George Santos de la Cámara de Representantes