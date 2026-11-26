El condado de Los Ángeles declaró al vertedero de Chiquita Canyon, en Castaic, como una zona de emergencia local después del derrame químico que ocurrió la tarde del 16 de noviembre.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles instó a los funcionarios estatales que consideren asistencia financiera y apoyo hipotecario a los residentes de Castaic que resultaron afectados por la fuga de gas metano que ocurrió la semana pasada.

El condado también presionó a la oficina del gobernador para que declare su propio estado de emergencia para que agilice el acceso a los programas de ayuda por desastre mediante la exención de regulaciones.

Sigue leyendo: Alerta de evacuación por derrame químico en Los Ángeles

“La erupción de la semana pasada demostró la rapidez con la que esta crisis en curso puede agravarse y poner en peligro a nuestras comunidades. No podemos esperar a que ocurra otro incidente peligroso”, declaró la supervisora Kathryn Barger.

El lunes 16 de noviembre, trabajadores del vertedero realizaban una operación de perforación para reducir las altas temperaturas del depósito de basura cuando encontraron una bolsa de gas metano a presión, lo que provocó que saliera despedido en una enorme columna de partículas y humo negro intenso, según informaron los operadores de Chiquita Canyon.

Residentes cercanos al vertedero dijeron que, al día siguiente del derrame químico, varias casas quedaron cubiertas de hollín negro y pegajoso, y describieron el olor como tóxico.

Sigue leyendo: Movimiento de tierra puede ser la causa de la fuga de gas en Los Ángeles: SoCalGas

La oficina de la supervisora Barger dijo que la explosión liberó al aire gases y escombros durante más de siete horas.

De acuerdo con la oficina de Barger, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California no había concluido con sus pruebas hasta el 24 de noviembre.

Después de la fuga de gas, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ordenó a los administradores del vertedero de Chiquita Canyon que ofreciera reubicación inmediata a residentes de comunidades que vivían cerca del lugar y que resultaron afectadas por el incidente.

Sigue leyendo: SoCalGas evalúa daños tras rotura de gasoducto en Los Ángeles

A pesar de que la calidad del aire no representaba un peligro para los residentes, el personal de salud pública reiteró que los olores fuertes podrían provocar dolores de cabeza, náuseas, mareos e irritación de los ojos, la nariz o la garganta.

“No nos merecemos esto. No nos merecemos nada de esto. La situación no deja de empeorar. Necesitamos ayuda“, expresó Richard Humanic, en una entrevista con la cadena CBS.

Desde hace varios años, residentes vecinos del vertedero han denunciado que los olores pestilentes les causan dolores de cabeza, irritación cutánea e incluso palpitaciones.

Sigue leyendo: Fuga de gas provoca cierre del Freeway 5 en Los Ángeles

“Quiero ser clara: declarar una emergencia local no exime de responsabilidad al vertedero. Sigo comprometida a exigirles que rindan cuentas y proporcionen una reubicación significativa y a largo plazo para los residentes”, dijo Barger.

Desde enero de 2023, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur ha recibido más de 28,000 quejas, muchas de las cuales describen el mal olor como podrido y nauseabundo.

Tras las quejas, el condado de Los Ángeles demandó a los propietarios y operadores del vertedero después de que la EPA y el Departamento de Salud Pública descubrieran una serie de gases tóxicos que causan innumerables “efectos a corto plazo en la salud” de los residentes que viven cerca de Chiquita Canyon.

Sigue leyendo: Cómo detectar una fuga de gas: trucos caseros que funcionan

La fiscalía general de California también demandó al vertedero, después de que el fiscal Rob Bonta anunció que, en octubre, se presentó una querella contra el depósito de basura.

“Proteger el medio ambiente y salvaguardar a los californianos requiere una acción rápida y eficaz por parte de los propietarios y operadores del vertedero de Chiquita Canyon”, dijo el fiscal Bonta.

“Durante demasiado tiempo, el vertedero de Chiquita Canyon ha hecho lo contrario, lo que ha provocado numerosos derrames de lixiviados y otras infracciones de las leyes estatales sobre residuos peligrosos”, dijo el fiscal.

Sigue leyendo: Fuga de gas obliga evacuación de decenas de residentes en un vecindario de Whittier

Purificadores de aire disponibles

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles anunció que los operadores del vertedero de Chiquita Canyon tienen purificadores de aire adicionales disponibles para los residentes afectados de Val Verde, Hasley Hills, Williams Ranch, North Bluff y Hillcrest.

Las autoridades dijeron que los purificadores de aire se pueden recoger en el centro de ayuda para vertederos ubicado dentro del Embassy Suites, en 28508 Westinghouse Place, en Valencia, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Para conocer detalles sobre otras medidas de ayuda disponibles, puede consultar la sección de Actualizaciones recientes en el sitio web del vertedero de Chiquita Canyon.

Sigue leyendo:

· Fuga de gas causó evacuaciones en Reseda cerca de Lake Balboa

· SoCalGas no realizó inspecciones antes de fuga de gas en Aliso Canyon

· SoCalGas deberá pagar cerca de 120 millones por fuga de gas en Porter Ranch