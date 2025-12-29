SoCalGas evalúa daños tras rotura de gasoducto en Los Ángeles

Trabajadores de SoCalGas evaluaron este domingo los daños causados por la rotura de un gasoducto que ocurrió la tarde de este sábado en el área de Castaic, en el condado de Los Ángeles, que obligó al cierre del Freeway 5 durante varias horas por una fuga de gas natural.

El incidente se reportó aproximadamente a las 4:20 p.m. del 27 de diciembre cerca de Ridge Route Road y Pine Crest Place, en una línea de gas que corre junto al Freeway 5, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

La fractura ocurrió en un gasoducto de 34 pulgadas, bajo una presión de 600 libras por pulgada cuadrada. Debido a la ruptura de la tubería, se registró el derrumbe de parte de la ladera en la zona.

“Los equipos están evaluando los daños y comenzarán a desarrollar planes de reparación para el gasoducto“, informó SoCalGas en una actualización informativa.

Algunos residentes cercanos al lugar dijeron que se escuchó lo que parecía una explosión, y poco después, en el ambiente se percibió el olor a azufre como consecuencia de la fuga de gas.

Tras confirmarse la fuga, las autoridades recomendaron a los residentes que permanecieran en sus casas, con puertas y ventanas cerradas, así como apagar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

“Estábamos en casa viendo la televisión y, de repente, escuchamos un ¡boom! La casa se estremeció y nos preguntamos si se trataba de un terremoto“, dijo Philip Perry, residente que vive cerca del lugar donde ocurrió la fractura del gasoducto, a la cadena KTLA.

Las autoridades no reportaron residentes lesionados como consecuencia de la fuga de gas natural en Castaic.

La Patrulla de Caminos de California emitió una alerta de tráfico (SigAlert) para el Freeway 5 para notificar el cierre de todos los carriles en ambas direcciones, que estuvo vigente durante varias horas.

El tráfico en dirección norte se desvió hacia la Ruta Estatal (SR) 126, mientras que el tráfico en dirección sur se desvió hacia la SR 138.

“La noche del sábado, los equipos de SoCalGas aislaron de forma segura la sección dañada del gasoducto, lo que detuvo la fuga“, informó la agencia en una actualización informativa este domingo en su sitio web.

“No se ha determinado la causa de la fractura. Sin embargo, se observó un movimiento de tierra significativo cerca de la rotura”, agregó.

SoCalGas también aseguró que no se tenían indicios de una posible explosión o un incendio en el lugar donde ocurrió la fuga de gas.

