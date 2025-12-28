Fuga de gas provoca cierre del Freeway 5 en Los Ángeles

Una fuga de gas natural provocó el cierre de una autopista del condado de Los Ángeles durante varias horas, lo que dejó a docenas de automovilistas atrapadas en sus vehículos.

El incidente se reportó inicialmente poco antes de las 4:30 p.m. de este sábado en el área de Castaic, donde ocurrió una fuga de gas natural en una línea principal justo al este de los carriles en dirección sur del Freeway 5, cerca de la intersección de Ridge Route Road y Pine Crest Place.

1/2#HondaIC #LACoFD FFs & utility crews remain on scene of the rupture of a 34” gas transmission line in Castaic.



Shelter in place orders remain in place for 6 zones in Castaic – Sloan, Hillcrest, Greenhill, Cambridge, Charlie Canyon, & Wayside.



The 5 freeway is now open… pic.twitter.com/1neX2jqKQ6 — LACoFD (@LACOFD) December 28, 2025

De acuerdo con los bomberos, la fuga de gas provenía de un gasoducto de transmisión de 34 pulgadas, una importante tubería de gas natural que se localiza cerca del Freeway 5.

Un portavoz de SoCalGas emitió la noche de este sábado un comunicado en el que informó que los equipos de trabajadores habían aislado de forma segura el tramo dañado de la tubería, lo que detuvo la fuga, sin que se tuvieran indicios de que pudiera ocurrir una explosión o un incendio.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) descartó que la fuga de gas natural pudo ser provocado por un movimiento de tierra que se reportó antes del incidente.

Los bomberos mencionaron que encontraron evidencias durante una investigación inicial. Sin embargo, SoCalGas reconoció que ocurrió un movimiento de tierra significativo en la zona después de las recientes lluvias, por lo que no se descartó esa posibilidad como causa.

Las autoridades mantienen en curso una investigación para determinar la causa que provocó la rotura del gasoducto.

Los funcionarios informaron que una vez que el gas natural que todavía quedaba en la sección dañada del gasoducto se retire de manera segura, los trabajadores evaluarán el daño para llevar a cabo las reparaciones.

Como consecuencia de la falla en la línea, al menos cinco clientes de gas natural no residenciales estaban teniendo cortes en el servicio, según SoCalGas.

Hasta la mañana de este domingo, la agencia aseguró que no hay ningún peligro para el público.

El cierre del Freeway 5, que se prolongó por varias horas, provocó importantes retrasos en los traslados de los automovilistas, algunos de los cuales dijeron que estuvieron detenidos en el tráfico durante casi tres horas.

Las autoridades emitieron una orden de confinamiento para las comunidades de Charley Canyon, Hillcrest y Wayside, que se levantó aproximadamente a las 10:00 p.m. de este sábado, lo que impactó en una zona con cerca de 15,000 residentes.

Según los bomberos, los vientos arrastraron el gas en dirección al sur, por lo que residentes localizados a millas de distancia, en áreas como Santa Clarita, reportaron fuerte olor a gas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado oportunamente sobre el incidente, de acuerdo con su equipo de trabajo.

En 2015, una planta de almacenamiento de gas en Aliso Canyon sufrió una explosión que se convirtió en la mayor fuga de gas natural en la historia del país.

Durante cuatro meses, unas 97,000 toneladas de gases nocivos se liberaron en las comunidades aledañas de Porter Ranch y Granada Hills.

Por el incidente, los residentes padecieron dolores de cabeza, erupciones cutáneas y hemorragias nasales. Se reportó la muerte de mascotas, las escuelas suspendieron clases y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y buscar alojamiento temporal.

Los funcionarios explicaron que la tubería se encontraba bajo una presión extrema, y en el momento en que ocurrió la falla, el gas se liberó con fuerza, levantando tierra y escombros.

