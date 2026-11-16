Las autoridades emitieron la tarde de este lunes 16 de noviembre un aviso de evacuación debido a un derrame químico que se registró en el vertedero de Chiquita Canyon en la localidad de Castaic, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) informó que, aproximadamente a las 4:00 p.m., sus equipos respondieron al incidente en la cuadra 29200 de Henry Mayo Drive.

HAZMAT | FS76 | 29200 Henry Mayo Dr. #Valencia | At 4:01 p.m. #LACoFD units arrived to smoke at the Chiquita Canyon Landfill. Drilling operations at the facility caused a pipe to off gas. Currently, smoke has diminished, and air monitoring is in place in the area. #MayoIC — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) November 17, 2026

Cuando llegaron al lugar, los bomberos encontraron una densa columna de humo negro antes de tornarse blanca, motivo por el que las autoridades estaban realizando un monitoreo de la calidad del aire en la zona.

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El LACoFD dijo que trabajadores del vertedero estaban realizando una excavación rutinaria cuando se toparon con un depósito de gases, lo que provocó una fuga. Inicialmente, las autoridades habían reportado que la perforación había ocurrido en una tubería.

Los bomberos del condado de Los Ángeles mencionaron que el vertedero de Chiquita Canyon no había recibido trabajos de mantenimiento desde hace tiempo.

El LACoFD informó que al menos cuatro trabajadores del vertedero fueron trasladados a un hospital para ser evaluados por los médicos.

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El aviso de evacuación incluye las zonas CAS-VALVERDE-A, CAS-HASLEY, CAS-HILLCREST, CAS-CAMBRIDGE, CAS-INDUSTRY y CAS-LIVEOAK.

“Las familias de Castaic y las comunidades aledañas han soportado la carga de este vertedero durante demasiado tiempo y no deberían tener que preguntarse si están a salvo. Quiero respuestas y no aceptaré explicaciones vagas”, declaró la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, en un comunicado.

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Ingenieros del vertedero de Chiquita Canyon, así como un equipo especializado en materiales peligrosos, estaban supervisando la situación en el lugar donde ocurrió del derrame químico.

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