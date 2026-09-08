Confinamiento domiciliario por fuga química en ciudad del condado de Orange

Informes sobre una fuga química provocaron que se emitiera este martes una orden de confinamiento domiciliario en un vecindario de la ciudad de La Habra, en el condado de Orange.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) informó que, aproximadamente a las 11:57 a.m., equipos especializados en manejo de materiales peligrosos y del Departamento de Policía de La Habra acudieron a la cuadra 500 de South Cypress Street por una presunta fuga química.

BREAKING ??#LaHabra / #California



New information shared from @LaHabraPD on IG.



The leak has been mitigated (controlled) and all Shelter in place orders have been lifted at this time https://t.co/JlbR9ZqHfN pic.twitter.com/tKZo777A43 — OC Scanner ?? ?? (@OC_Scanner) September 8, 2026

Cuando los equipos llegaron al lugar, encontraron una columna de humo naranja que salía de una fábrica de productos químicos industriales.

Sigue leyendo: Accidente fatal en La Habra pudo ser causado por conducir bajo la influencia de drogas o alcohol

De acuerdo con el LACoFD, se registraba una aparente fuga lenta de un tanque, lo que provocaba que se presentara una neblina de color naranja amarillento.

El alcalde de la ciudad de La Habra informó en las redes sociales que la fuga química había sido controlada. Sin embargo, el funcionario público pidió a los residentes y a las personas que estuvieran en negocios en un radio de una milla de distancia del lugar que permanecieran en espacios interiores.

Los equipos especializados en materiales peligrosos trabajaron en la fábrica de productos químicos para controlar la emisión de gases, lo que ayudó a que se disipara la nube de humo naranja.

Sigue leyendo: Se abre un hoyo gigante en medio de condominios en La Habra

A las 2:30 p.m., el LACoFD informó que la situación se había estabilizado y se habían levantado todas las órdenes de confinamiento domiciliario.

El Departamento de Policía de La Habra informó que se mantiene un sistema de monitoreo de la calidad del aire, y por el momento no existe ningún riesgo para los residentes en el vecindario de La Habra donde se encuentra la fábrica de productos químicos.

Los bomberos del LACoFD informaron que al menos tres trabajadores de la fábrica donde ocurrió la fuga química fueron evaluados en el lugar, sin que se tengan reportes de que alguno de los empleados tuviera que ser hospitalizado.

Sigue leyendo: Niño de 7 años muere ahogado en una alberca en La Habra Heights

Durante la emergencia, el tramo de Cypress Street entre Lambert Road y La Habra Boulevard permaneció cerrado.

Sigue leyendo:

· Terremoto de magnitud 2.7 agita el área de La Habra

· Hijo llama al 911 para avisar que sus padres están muertos

· Estudiantes angelinos llegaron al aeropuerto justo cuando explotaron las bombas