Familia de osos es rescatada de depósito de agua en Los Ángeles

Una familia de osos fue rescatada por bomberos después de quedar atrapada este sábado en un tanque de agua cerca del sendero circular de 5 millas (8 kilómetros) del Claremont Wilderness Park, en la ciudad de La Verne.

Unas personas que paseaban por el parque encontraron a la osa madre adulta y a tres de sus oseznos atrapados en el depósito, utilizado por el Departamento de Bomberos de La Verne, según informó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

“Los osos fueron descubiertos por personas que caminaban cerca del depósito y escucharon lo que describieron como aullidos, por lo que decidieron investigar. Posteriormente, reportaron el incidente a las autoridades”, dijo el CDFW.

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De acuerdo con uno de los paseantes, el grupo subió a la parte superior del depósito para ver qué sucedía y fue cuando descubrieron a la madre osa y a los oseznos mirándolos a través de un espacio abierto en el tanque.

“Subimos hasta la cima y había un pequeño agujero, e inmediatamente vimos un oso mirándonos fijamente, agarrado a las paredes porque estaba lleno de agua“, dijo Kirk, residente de Glendora y quien visitaba el parque, en La Verne.

Cuando llegaron los servicios de rescate, encontraron a los osos intentando mantener sus cabezas fuera del agua, por lo que el Departamento de Pesca y Vida Silvestre vació el depósito para evitar que los mamíferos tuvieran el riesgo de ahogarse.

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De los tres oseznos que estaban con su madre en el tanque, uno logró escapar por sí solo antes de que llegaran los bomberos de La Verne y del condado de Los Ángeles. Fue encontrado a salvo en un árbol cercano.

Los rescatistas agrandaron un agujero en el tanque e hicieron descender una escalera para que la osa madre y los dos oseznos restantes pudieran salir del depósito de agua.

Funcionarios del CDFW guardaron distancia vigilando el depósito mientras la madre y sus crías finalmente trepaban por la escalera para salir del tanque antes de correr hacia el bosque, acompañados por el tercer osezno, que los siguió inmediatamente.

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“Estaban exhaustos, así que tardaron unos minutos en salir el primer cachorro, luego el segundo y finalmente la madre“, dijo Keith Navarrete, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, en una entrevista con la cadena ABC.

“Los tres osos ya están fuera del depósito y a salvo“, informó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

“El tanque de agua fue vaciado durante la operación de rescate llevada a cabo por el Departamento de Bomberos de La Verne y ahora se está asegurando para evitar que osos u otros animales salvajes queden atrapados allí en el futuro“, dijeron los funcionarios del CDFW.

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