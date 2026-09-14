Tiroteo en el condado de Los Ángeles deja a un hombre herido frente a una casa en llamas

Una persona fue hospitalizada tras resultar herida durante un tiroteo que ocurrió mientras los equipos de emergencia respondían al incendio en una residencia la noche de este domingo en la ciudad de El Monte, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de El Monte informó en las redes sociales que, poco antes de las 7:00 p.m., oficiales acudieron al 5121 de Elrovia Avenue después de recibir informes sobre la presencia de un hombre armado que se encontraba en el lugar.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a un hombre que permanecía sentado en una silla de jardín, con varias armas de fuego, frente a una casa en llamas, de acuerdo con el capitán Aaron Katon, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

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Por la presencia del sujeto armado, la Policía de El Monte solicitó apoyo aéreo al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), mientras que se pidió a los equipos del LACoFD que se mantuvieran a distancia de la casa en llamas.

“Ocurrió un intercambio de disparos y la policía de El Monte aconsejó a los bomberos que se desplegaran una cuadra más abajo, lo cual hicieron. El hombre fue atendido y trasladado, y luego procedimos a combatir el incendio y, poco después, lo extinguimos“, expresó el capitán Katon.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de El Monte confirmó que un oficial estuvo involucrado en un tiroteo con el sujeto armado, quien resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital local para brindarle atención médica, sin que se conozca su estado de salud.

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Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias por las que comenzó la balacera y tampoco hicieron pública la identidad del hombre lesionado.

El capitán del LACoFD agradeció la colaboración de la policía de El Monte ante las circunstancias que se presentaron con un sujeto armado al atender el incendio residencial.

“(Los policías) hicieron un excelente trabajo al llegar, asegurar la escena, mantener a nuestro personal a salvo y permitirnos entrar y hacer nuestro trabajo”, dijo.

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Después del tiroteo, se registró una fuerte presencia policial, mientras los bomberos combatían el fuego en la vivienda.

Los oficiales colocaron cinta amarilla de la policía para acordonar la zona donde se atendía la emergencia por el incendio.

Investigadores de incendios provocados acudieron al lugar para inspeccionar la vivienda afectada, sin que se reportaran oficiales de policía ni bomberos lesionados por este incidente.

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