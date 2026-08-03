Socorristas del condado de Los Ángeles rescatan a 1,950 personas por alto oleaje

Socorristas del condado de Los Ángeles rescataron a 1,950 personas durante el fin de semana bajo condiciones de alto oleaje, en medio de una peligrosa ola de calor que golpea el sur de California.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) informó que el número es similar al que se registró el fin de semana pasado, cuando también persistieron condiciones de oleaje intenso y corrientes de resaca peligrosas.

Las condiciones de alto riesgo en el sur de California fueron provocadas por los efectos del huracán Genevieve que, aunque no tocó tierra, sus vientos ocasionaron el fuerte oleaje y temperaturas del agua inusualmente cálidas que se registraron el fin de semana en las costas de la región.

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Los especialistas recomendaron que solo los nadadores y surfistas experimentados puedan entrar al océano en condiciones de alto oleaje.

Las autoridades aconsejan consultar siempre con los socorristas que están en las playas sobre las condiciones que se tienen en el agua, y en el caso de entrar al océano, permanecer cerca de una torre de vigilancia.

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“Es increíblemente tentador. Uno puede meterse al agua y permanecer en ella durante mucho tiempo, y todos esos factores entran en juego, y es ahí donde vemos que se producen muchos de nuestros rescates”, dijo el capitán Pono Barnes, socorrista del LACoFD.

“Porque tenemos a la gente y todos esos factores ambientales que se combinan para crear las condiciones propicias para que se produzcan muchos rescates“, agregó el socorrista.

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Unos 200 socorristas están en servicio en las playas del condado de Los Ángeles durante los meses de verano, con más de 600 elementos más en plantilla listos para ser llamados en función de las condiciones meteorológicas y a las actividades en las playas.

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