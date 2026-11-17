El condado de Los Ángeles ordenó a los operadores del vertedero Chiquita Canyon proporcionar asistencia voluntaria para la reubicación de residentes afectados por el derrame químico que ocurrió la tarde de este lunes 17 de noviembre en Castaic.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 p.m., cuando un equipo de trabajadores del vertedero realizaba una perforación rutinaria y se toparon con un depósito de gas metano a presión, lo que provocó que el elemento químico emergiera con fuerza como una columna negra que se elevó hasta 500 pies (152 metros).

Tras el derrame químico, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles emitió una directiva inmediata que obligaba al operador del vertedero de Castaic otorgar asistencia voluntaria para reubicar a las personas afectadas.

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Con la instrucción del condado, los residentes afectados pueden optar a la asistencia para una reubicación voluntaria proporcionada por el vertedero, que incluye acceso a centros de climatización, estancias cortas en hoteles, asistencia para el transporte y purificadores de aire para quienes permanezcan en sus hogares.

Equipos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) acudieron a las instalaciones del vertedero, en Henry Mayo Drive, tras recibir el reporte del derrame químico cuando los trabajadores realizaban una excavación de un hoy de aproximadamente 150 pies (45 metros) de profundidad cuando encontraron un depósito de gases de origen natural.

De acuerdo con los operadores del vertedero de Chiquita Canyon, los trabajadores realizaban la perforación para instalar un nuevo pozo destinado a solucionar un problema de temperatura elevada en el vertedero cuando ocurrió el derrame a presión del gas metano y otras partículas.

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El capitán del LACoFD, Aaron Katon, confirmó que en ningún momento ocurrió un incendio y atribuyó el color oscuro de la columna de humo a la descomposición de la basura.

Los servicios de emergencia trasladaron a seis trabajadores del vertedero a un hospital para que fueran evaluados por los médicos para descartar que tuvieran alguna lesión. En el comunicado oficial del vertedero no informó que hubiera algún lesionado como consecuencia del derrame químico.

Desde la tarde de este lunes se trasladaron equipos especializados en materiales peligrosos, además de realizar un monitoreo de la calidad del aire en el lugar, alrededor de una zona perimetral y en las comunidades cercanas, sin que se tuviera registro de lecturas de gases peligrosos.

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Miembros del equipo de Salud y Materiales peligrosos del LACoFD pudieron sellar la fuga aproximadamente a las 11:00 p.m. de este lunes.

En el lugar también estuvieron representantes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Las autoridades emitieron avisos de evacuación para las zonas CAS-VALVERDE-A, CAS-HASLEY, CAS-HILLCREST, CAS-CAMBRIDGE y CAS-INDUSTRY.

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Más tarde, se levantaron los avisos de evacuación después de que las autoridades determinaron que la población se encontraba a salvo y que no corría peligro.

La investigación se mantiene en curso para determinar la causa exacta del fallo de las medidas de seguridad mientras se realizaba la perforación en el vertedero.

Líderes del condado de Los Ángeles exigieron a los operadores del vertedero de Chiquita Canyon una explicación completa sobre las razones por las que ocurrió el derrame de gas metano.

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“Las familias de Castaic y las comunidades aledañas han soportado la carga de este vertedero durante demasiado tiempo y no deberían tener que preguntarse si están a salvo”, declaró la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, en un comunicado. “Quiero respuestas y no aceptaré explicaciones vagas”.

No se ha proporcionado una actualización sobre el estado de salud de los seis trabajadores que fueron trasladados al hospital como consecuencia del incidente.

En su comunicado, el vertedero de Chiquita Canyon aseguró que los trabajos se detuvieron inmediatamente, mientras que la zona fue asegurada para evitar que pudiera ocurrir algún derrame de líquidos.

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“Como medida de precaución, Chiquita está revisando los datos de todos los equipos locales de monitoreo de la calidad del aire. La seguridad de nuestros empleados y de la comunidad cercana es nuestra máxima prioridad. Proporcionaremos actualizaciones a medida que dispongamos de más información”, dijeron los operadores del vertedero.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles advirtió que los fuertes olores por el derrame de gas metano pueden causar dolores de cabeza, náuseas, mareos e irritación de los ojos, la nariz y la garganta.

Se recomendó a los residentes a permanecer en el interior de sus casas, cerrar ventanas y puertas, así como poner el aire acondicionado en modo de recirculación si es que los olores se vuelven intensos.

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