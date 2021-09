Autopista Interestatal 5 cerrada parcialmente por fuerte incendio de maleza

Un fuerte incendio de maleza 454 acres obligó al cierre parcial de la Autopista Interestatal 5, cerca de la localidad de Castaic, en el condado de Los Ángeles.

Las autoridades determinaron el cierre al tránsito vehicular debido a las espesas columnas de humo por la conflagración a un costado de la autopista.

La mañana de este domingo, el Servicio Forestal Angeles informó que las llamas cubrían una extensión de 454 acres y que todavía no se tenían avances para contenerlo.

|Update| #RouteFire – This morning the fire has grown to 454 acres and remains 0% contained. Today, aircraft and ground crews will seek opportunities to go directly at the fire and build containment. — Angeles National Forest (@Angeles_NF) September 12, 2021

El reporte del incendio en la Interestatal 5 se reportó poco antes de las 4 p.m., cerca de la autopista Templin.

Oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en Newhall prohibieron el paso en la Interestatal 5 en dirección sur, en Vista del Lago Road; y en dirección norte, en Templin Highway.

BREAKING: Firefighters are battling a wildfire off Interstate 5, north of Castiac, near Paradise Ranch Road. https://t.co/SyxJaYA1xq pic.twitter.com/GbzUCrRf3v — CBS Los Angeles (@CBSLA) September 11, 2021

|Update| #RouteFire Per the Incident Commander, we are making good progress on the fire due to an aggressive aerial and ground attack. Overnight, two helicopters from @LACoFDPIO and one from #AngelesNF will be making drops throughout the evening. pic.twitter.com/k7DjUmTnLJ — Angeles National Forest (@Angeles_NF) September 12, 2021

Existe el riesgo de que algunas estructuras puedan ser alcanzadas por las llamas.

En las primeras horas de este domingo, la estación del Sheriff del condado de Los Ángeles en el Valle de Santa Clarita informó que se habían reabierto un carril en cada dirección.

#RouteFire is now at approx. 392 acres with 0% containment. 2 lanes in either direction of the I-5 are now open. The other 2 lanes in either direction will remain closed through tomorrow due to fire department activity. Avoid the area if you can. — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) September 12, 2021

Inicialmente, el incendio se estimaba sobre una superficie de 5 acres, pero en menos de dos horas ya se había extendido a 50 acres.

Los últimos reportes de este sábado estimaban el área siniestrada en 392 acres.

Dos bomberos fueron atendidos debido a quemaduras y tuvieron que ser trasladados a un centro médico para recibir ayuda complementaria.

