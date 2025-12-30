Movimiento de tierra puede ser la causa de la fuga de gas en Los Ángeles: SoCalGas

Un movimiento de tierra significativo puede ser la causa de la rotura de una tubería que provocó una fuga de gas natural el fin de semana en el área de Castaic, en el condado de Los Ángeles, según una actualización informativa de la compañía SoCalGas.

De acuerdo con la compañía, en una investigación preliminar, un geólogo determinó que el movimiento de tierra que sucedió previamente en el área de un ducto de gas en Castaic probablemente fue la causa de que el gasoducto tuviera una rotura alrededor de las 4:20 p.m. del 27 de diciembre.

De acuerdo con los reportes, la fuga ocurrió en un gasoducto principal localizado al este de los carriles en dirección sur del Freeway 5, cerca de la intersección de Ridge Route Road y Pine Crest Place, en Castaic.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) confirmó que la fuga ocurrió en una línea de transmisión de 34 pulgadas, que es un gasoducto importante que pasa cerca de la autopista.

Los funcionarios de SoCalGas dijeron que la tubería se encontraba bajo una alta presión, de 600 libras por pulgada cuadrada, por lo que se liberó con fuerza en el momento de la rotura, levantando tierra y escombros, visibles para los conductores en la zona.

Trabajadores de SoCalGas lograron aislar la sección fracturada del gasoducto, lo que permitió detener la fuga la noche del sábado, aunque muchos residentes en comunidades cercanas reportaron percibir olor a gas.

A pesar de la posible presencia de gas en el ambiente, los servicios de emergencia aseguraron que no había ningún riesgo para la salud en la zona.

Las autoridades emitieron la orden para que los habitantes de casi 15,000 hogares permanecieran en sus casas durante varias horas.

SoCalGas informó que al menos cinco clientes de gas natural no residenciales estaban reportando cortes en el servicio como resultado de la fractura del ducto.

Los equipos de la compañía continuaron este lunes con la reparación de la tubería dañada.

Un mapa del Servicio Geológico de California muestra zonas de peligro de deslizamientos de tierra en el mismo lugar donde ocurrió el incidente del sábado, cerca de Ridge Route Road, y que provocó el cierre al tráfico del Freeway 5 en ambas direcciones durante varias horas.

Se sabe que la zona de Castaic donde ocurrió la rotura del gasoducto tiene el riesgo de que ocurran deslizamientos de tierra.

El 14 de enero de 2023, se registró un gran deslizamiento en la cima de Castaic Grade, por lo que se propuso un proyecto de estabilización de colinas a largo plazo y se redujeron los carriles del Freeway 5 en dirección norte durante varios meses.

Unos meses después, el 30 de marzo de 2023, sucedió otro deslizamiento de tierra, pero en esa ocasión ocurrió bajo los carriles del Freeway 5 en dirección sur, lo que provocó el colapso de la autopista conforme el desplazamiento se hacía más grande.

Finalmente, Caltrans instaló enormes vigas en el subsuelo para estabilizar el desplazamiento, lo que permitió reconstruir los carriles de la carretera en dirección sur.

