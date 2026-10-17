George Santos se postula como posible secretario de prensa de la Casa Blanca

George Santos, exrepresentante por Nueva York y quien se libró de una condena de más de siete años de prisión gracias a un indulto del presidente Donald Trump, mencionó estar dispuesto a asumir el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca, el cual está vacante ante la baja de Katie Zacharia.

La comentarista política tuvo un paso fugaz como integrante del equipo de Trump, pues a los cinco días de haber sido presentada en reemplazo de Karoline Leavitt, optó por dar un paso al costado al descubrirse que había mentido al dar por hecho contar con el título de abogada.

Durante su primera y única rueda de prensa, Zacharia sólo habló durante 14 minutos y únicamente respondió preguntas de tres periodistas, aptitud que generó enfado entre el resto de los reporteros designados para cubrir la actividad generada en la Casa Blanca.

Después, se verificó que había dejado inconcluso su proceso universitario, pues nunca se dio a la tarea de titularse y, debido a razones todavía inexplicables, solía presentarse como abogada, lo cual generó controversia sobre su ética profesional.

Ante dicha situación, el jefe de la nación dejó de respaldarla y eso detonó su salida diplomática de la Casa Blanca.

One year ago today I was given the ultimate second chance in life by @POTUS.



I want to thank President Trump for his friendship and for his great recognition of the importance to do criminal justice reform.



Since I’ve been home October 17th 2025 I have been busy and up to a lot? — George Santos (@Georgesantos) October 17, 2026

A sabiendas de que en la Casa Blanca está disponible la vacante de secretario de prensa, George Santos recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para ofrecerse como aspirante.

“Técnicamente no estoy buscando trabajo porque ya tengo uno… pero… me ofrecería como secretario de prensa del presidente sin pensarlo dos veces. Solo digo”, escribió.

El ex miembro del Partido Republicano fue expulsado de la Cámara de Representantes en 2023, después de una investigación donde se corroboró que había cometido un fraude por $374,000 dólares al utilizar los números de las tarjetas de crédito de varias de las personas que lo apoyaron con donativos para impulsar su campaña hasta convertirlo en congresista.

En agosto de 2024, Santos aceptó ser culpable de 23 cargos en su contra entre los que destacan fraude electrónico y robo de identidad.

De no haber sido por la benevolencia de Donald Trump, el sexto ex legislador expulsado de la Cámara de Representantes todavía permanecería tras las rejas.

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