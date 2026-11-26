Armando González vivió una jornada de fuertes contrastes este jueves con el Olympiacos de Grecia, donde dejó claro que es un delantero de enorme fe.

Tras disputar cerca de sesenta y ocho minutos en la dolorosa caída ante el AC Milan, el atacante mexicano aseguró que pronto llegará el momento de consolidarse como una auténtica realidad en Europa.

El delantero mexicano analiza la derrota del Olympiacos, reconoce los aspectos que debe mejorar y agradece el respaldo de sus compatriotas en Grecia. pic.twitter.com/CivkbSjOKR — Claro Sports (@ClaroSports) November 26, 2026

La noticia positiva para el canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue recibir la confianza titular del estratega español Imanol Alguacil.

El artillero saltó de inicio en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo, para encarar el compromiso correspondiente a la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

Durante la primera hora de juego, todo pintaba de maravilla para el conjunto helénico, que dominaba las acciones y ganaba cómodamente dos goles a cero.

¡GOOOOOL DE OLYMPIACOS!? Hormiga González participa y genera el segundo gol ante el Milan ?? #UELenUniMas pic.twitter.com/2P2hiDsRiX — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

Sin embargo, en poco más de treinta minutos, todo se derrumbó por completo, perdiendo el invicto continental al caer cuatro por dos frente al exequipo de Santiago Giménez.

Los objetivos a corto plazo de la Hormiga en Grecia

Al finalizar el encuentro, el mundialista mexicano con Javier Aguirre analizó el descalabro en charla con Claro Sports y lamentó la desconcentración colectiva.

Explicó que hicieron sesenta y cinco minutos muy buenos, pero tras recibir el primer tanto, perdieron el impulso frente a un rival de jerarquía que no perdona regalos.

Pese a no poder estrenarse en el marcador, el joven atacante se mostró convencido de que las anotaciones llegarán pronto mediante el trabajo diario.

Subrayó que generó buenas opciones al frente y aseguró que, aunque se marcha insatisfecho por la derrota, sabe perfectamente que tiene la capacidad para competir al más alto nivel.

El delantero mexicano analiza la derrota del Olympiacos, reconoce los aspectos que debe mejorar y agradece el respaldo de sus compatriotas en Grecia. pic.twitter.com/CivkbSjOKR — Claro Sports (@ClaroSports) November 26, 2026

El delantero enfatizó que si mantiene esta regularidad en la cancha y sigue puliendo detalles en su juego, alcanzará el sitio donde sabe que puede llegar.

Su ambición por ganarse un puesto indiscutible en el fútbol griego permanece intacta tras superar esta exigente prueba internacional ante la escuadra italiana.

Seguir leyendo:

– Armando González tiene chispazos, pero no evita debacle del Olympiacos ante el AC Milan

– Armando “Hormiga” González agradece el enorme cariño de la afición del Olympiakos

– La “Hormiga” González anota su segundo gol en la Europa League al vencer 1-0 al Sparta Praga











