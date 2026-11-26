Armando González saltó como titular en el duelo de la Europa League ante el AC Milan, en un compromiso que parecía resuelto para la escuadra griega.

Sin embargo, el conjunto italiano reaccionó a tiempo para firmar una voltereta espectacular y terminar imponiéndose con un contundente cuatro goles a dos.

Omari Hutchinson scores one and sets up the next ???



Alphadjo Cissè heads home Hutchinson’s cross as AC Milan erase a two-goal deficit against Olympiacos ?



Stream the #UEL on @paramountplus ? pic.twitter.com/LxKmzqZJ4A — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) November 26, 2026

El Olympiacos llegó a tener una cómoda ventaja de dos anotaciones en la pizarra, pero en cuestión de minutos perdió la brújula defensiva.

Aunque los visitantes ejercían el dominio territorial, el cuadro helénico abrió el marcador al minuto treinta y uno gracias a un autogol del guardameta Mike Maignan.

En el juego, la Hormiga mostró destellos importantes y colaboró directamente en la segunda diana de su equipo.

En tres cuartos de cancha, el delantero mexicano retrasó el esférico para Remo Freuler, quien filtró el balón mientras González hacía una pantalla perfecta para que Jota Silva fusilara dentro del área.

A pesar de ese chispazo ofensivo, el atacante azteca tuvo escasas oportunidades de entrar en contacto con la pelota durante el resto de su participación.

Se marchó sin disparos a puerta ni asistencias directas, aunque cumplió con un trabajo silencioso jalando marcas y abriendo espacios hasta salir de cambio al sesenta y siete.

Omari Hutchinson scores one and sets up the next ???



Alphadjo Cissè heads home Hutchinson’s cross as AC Milan erase a two-goal deficit against Olympiacos ?



Stream the #UEL on @paramountplus ? pic.twitter.com/LxKmzqZJ4A — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) November 26, 2026

Llegó la voltereta italiana

El conjunto rossonero despertó en el complemento y apenas necesitó siete minutos para emparejar los cartones antes de sentenciar el triunfo.

Al cincuenta y seis, Omari Hutchinson culminó un contragolpe con un potente zurdazo desde fuera del área para acercar a los italianos, y al sesenta y tres Alphadjo Cisse empató de cabeza.

Con el impulso anímico a su favor, Christian Pulisic apareció desde el centro del área al setenta y uno para firmar el tercero tras un servicio de Hutchinson.

Ya en el tiempo de compensación, al noventa y cuatro, Diego Moreira liquidó el encuentro en otro contragolpe con un tiro raso pegado al poste tras pase del propio Pulisic.

Omari Hutchinson scores one and sets up the next ???



Alphadjo Cissè heads home Hutchinson’s cross as AC Milan erase a two-goal deficit against Olympiacos ?



Stream the #UEL on @paramountplus ? pic.twitter.com/LxKmzqZJ4A — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) November 26, 2026

Con este descalabro en casa, el Olympiacos se estanca en el séptimo puesto de la clasificación general con diez unidades acumuladas. Por su parte, el AC Milan escala hasta la vigésima posición al llegar a seis puntos en el certamen continental.

Seguir leyendo

– Armando “Hormiga” González agradece el enorme cariño de la afición del Olympiakos

– La “Hormiga” González anota su segundo gol en la Europa League al vencer 1-0 al Sparta Praga

– Armando Hormiga González roza el golazo en el triunfo del Olympiakos en la Europa League











