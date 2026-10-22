La “Hormiga” González anota su segundo gol en la Europa League al vencer 1-0 al Sparta Praga

El centrodelantero tapatío Armando “Hormiga” González mandó un recado de advertencia sumamente claro de cara a las próximas convocatorias de la Selección Mexicana para el mes de noviembre al convertirse en el héroe absoluto del Olympiacos de Grecia.

Esto tras clavar el gol de la victoria en la prestigiosa competencia de la Europa League, demostrando con creces que vive un presente de ensueño y que la pólvora la trae bien encendida en las canchas del viejo continente con la playera del cuadro helénico.

¡Gol de la Hormiga González! Cabezazo certero para abrir el marcador en la Europa League ????#UELEnVix pic.twitter.com/GeuW2xIg6t — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 22, 2026

A pesar de que el director técnico Imanol Alguacil decidió dejar al mexicano comiendo banca en el arranque del cotejo ante el duro cuadro del Sparta Praga, el atacante surgido de la cantera de las Chivas de Guadalajara ingresó de cambio revolucionado al minuto 62 del partido.

De inmediato hizo sentir su peligrosa presencia en el área enemiga, rindiendo frutos su enorme insistencia al minuto 77, cuando conectó un remate de cabeza cruzado que se desvió en la zaga para poner el 1-0 definitivo en la pizarra.

Esta valiosa anotación representó el segundo festejo personal para el romperredes azteca en lo que va de la justa de la Europa League, un argumento más que contundente para exigir a gritos la titularidad en un esquema donde el timonel español no le tenía garantizado nada.

Sobre todo, en los escasos 28 minutos que pisó el rectángulo verde, aprovechó la única pelota de gol que tuvo de cara al arco rival y además firmó una efectividad perfecta al entregar 2 pases precisos en la zona roja.

Con este resultado, el Olympiacos amarró 3 unidades de oro para mantener el paso perfecto con un acumulado de 3 triunfos en la competencia internacional, sirviendo este gran momento como una inyección de confianza pura.

¡La Hormiga González al quite! El mexicano sumará minutos en la Europa League ??? #UELEnVix pic.twitter.com/OcEWRoRa42 — ViX Deportes (@ViXDeportes) October 22, 2026

Esto permitirá que el artillero mexicano afronte con el cuchillo entre los dientes la jornada número 8 de la Superliga de Grecia el próximo domingo ante el Kalamata FC, esto de forma previa al choque que sostendrán a mitad de semana contra la escuadra del GS Marko en el torneo de copa.

Seguir leyendo:

– Armando González analizó sus pocos minutos en el Mundial de 2026

– Armando González firma su primer doblete y empieza a entender el exigente ritmo europeo

– Armando Hormiga González roza el golazo en el triunfo del Olympiakos en la Europa League











