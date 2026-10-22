Armando “Hormiga” González agradece el enorme cariño de la afición del Olympiakos

El centrodelantero mexicano Armando “Hormiga” González conmovió por completo los cimientos del Estadio Georgios Karaiskakis al mandar un emotivo mensaje de agradecimiento a los exigentes fanáticos helénicos tras salir bañado en aplausos por su excelsa participación en la Europa League.

El gol del mexicano enalteció el romance con la exigente tribuna de Grecia; marcha viento en popa y que el canterano de las Chivas de Guadalajara se está ganando a pulso el estatus de nuevo ídolo en el viejo continente.

¡LA VICTORIA SE FESTEJA CON SU GENTE! ????



La Hormiga González compartió la alegría del triunfo con la afición rojiblanca. ¡Así se celebra con quienes siempre alientan! ??#HormigaGonzález #OlympiacosFC #POSTADeportes pic.twitter.com/n4TaY5R0V9 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) October 22, 2026

Con la adrenalina todavía a tope tras el silbatazo final, el carismático artillero azteca rompió el protocolo para dirigirse con enorme humildad a los miles de espectadores rojiblancos que lo ovacionaron de pie, cobijándolo como a un auténtico héroe de época.

Después del juego, el llamado “Hormiga” expresó textualmente mediante sus redes sociales oficiales su inmensa alegría por haber sumado otra victoria definitiva para la causa de rojo y blanco, además de reiterar su infinito agradecimiento por el incondicional apoyo recibido.

Las palabras del romperredes nacido en Celaya calaron hondo en el ánimo de la fanaticada del Pireo al sentenciar con mucha picardía un contundente “vamos por más” que deja más que en claro su firme intención de devorarse la liga entera con el cuchillo entre los dientes, ganando un terreno tremendo en la consideración del timonel Imanol Alguacil, quien ahora tendrá que meditar muy seriamente si le sigue negando la titularidad a una joya que derrocha carisma y entrega.

? ¡Se celebra! UEFA le devuelve su gol a 'Hormiga' González https://t.co/ThCePHh0X4. Entérate de más: ?? — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 23, 2026

El espectacular idilio entre el balompié mexicano y el público helénico sumó así una nueva página dorada que le inyecta una dosis de confianza pura al atacante azteca para afrontar los próximos duros desafíos de la campaña, enfocando de inmediato la mira en el compromiso correspondiente a la jornada número ocho de la Superliga de Grecia el próximo domingo ante el Kalamata FC, donde el azteca buscará corresponder de nueva cuenta con grandes actuaciones dentro del terreno de juego.

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