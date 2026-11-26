Las mareas vivas (king tides) trastornaron las costas de California, ocasionando inundaciones en varias comunidades y suspendiendo temporalmente el servicio de trenes de pasajeros en el sur del estado durante Thanksgiving.

Amtrak anunció la mañana de este jueves la suspensión temporal de servicios de trenes Pacific Surflines en algunas zonas de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego debido a las condiciones de mareas altas.

Travel Advisory: All Pacific Surfliner services between Irvine (IRV) and Oceanside (OSD) will be suspended for the remainder of the day due to washout from high tide conditions. We apologize for inconvenience and appreciate your understanding as your safety is our top priority. — Pacific Surfliner (@PacSurfliners) November 26, 2026

La interrupción de los viajes ferroviarios, durante el festivo por el Día de Acción de Gracias, impactó el servicio entre Irvine y Oceanside, que permanecerá por el resto del día, según informó la compañía en un comunicado publicado en las redes sociales.

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“Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos su comprensión, ya que su seguridad es nuestra máxima prioridad. El tren 567 regresará a San Diego (SAN). El servicio del tren 567 entre Oceanside (OSC) y Los Ángeles (LAX) está cancelado. Lamentamos sinceramente las molestias”, dijo Amtrak en el comunicado.

Por precaución a las mareas altas, se suspendió el servicio ferroviario en el sur de California. Crédito: Jae C. Hong | AP

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantuvo vigente un aviso de inundación costera hasta las 12.00 p.m. de este jueves 26 de noviembre para la costa de Malibu y las playas del condado de Los Ángeles; mientras que una alerta por fuerte oleaje está en rigor hasta las 9:00 p.m. de este jueves.

Oleaje histórico en costas de California

La interrupción de los viajes de Amtrak ocurre cuando en las costas de California se registran mareas vivas históricas, con oleaje alto, que han causado inundaciones costeras en varias comunidades.

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Desde Pacífica, en el norte de California, hasta el condado de San Diego, la combinación del fenómeno de El Niño y las mareas vivas generan altos niveles del océano sin precedentes, condiciones que se pronostican que continúen durante todo el invierno.

Este miércoles, en el sur de California, las mareas establecieron o igualaron récords, como sucedió en Los Ángeles (8.19 pies), Santa Bárbara (8.21 pies), Huntington Beach (8.3 pies) y La Jolla (8.11 pies).

Here are the highest water level / tide observations so far today. Surf continues to build and will peak this afternoon and evening – including during a lower high tide late this evening. Stay well away from the waters edge as large waves could suddenly form. #cawx pic.twitter.com/G3CGfIpfBr — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 25, 2026

A pesar del intenso oleaje, las autoridades no reportaron personas lesionadas o incidentes graves hasta la mañana de este jueves.

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Una de las escenas más dramáticas se registró aproximadamente a las 11:00 a.m. en Pacífica, al sur de San Francisco, cuando ocurrió la marea alta.

El fuerte oleaje derribó una parte del muelle de la ciudad, que ya se estaba desmoronando, lo que provocó que los residentes de la zona costera corrieran en busca de terrenos más elevados.

El fuerte oleaje derribó una parte del muelle de Pacífica, en el norte de California. Crédito: Noah Berger | AP

La mañana de este jueves aparecieron montones de arena en los estacionamientos y en algunas calles de la ciudad. Algunas ventanas del Ayuntamiento de Pacífica.

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En otras zonas del Área de la Bahía, algunas casas y calles de las ciudades costeras de Mill Valley, Larkspur, Sausalito y Corte Madera, en el condado de Marín, sufrieron inundaciones; mientras que, en el condado de Humboldt, cerca de los límites con Oregon, se ordenó la evacuación de una pequeña comunidad costera, donde la mayoría de los edificios quedaron anegados.

Caminos inundados en el sur de California

Se observó a un hombre practicando surf detrás de una camioneta a lo largo de Pacific Coast Highway en Huntington Beach, donde la ciudad emitió una alerta de inundación costera, vigente hasta este viernes 27 de noviembre.

En Seal Beach, en el condado de Orange, se instalaron enormes muros de arena para intentar evitar que el fuerte oleaje y las mareas vivas dañaran o destruyeran viviendas localizadas cerca del mar.

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“Esto es un anticipo de lo que está por venir. Esto es una anomalía hoy. Esto será lo normal mañana”, declaró el gobernador de California a los periodistas en San Francisco, según Los Angeles Times.

“Esto es lo que nuestros hijos experimentarán a diario, y por eso es tan importante que no solo abordemos situaciones como esta de forma puntual, sino que profundicemos en la raíz del problema e intentemos resolverlo de manera sostenible”, añadió Newsom.

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