Las costas de California sufren los efectos de la combinación de las mareas vivas con un fenómeno de El Niño sin precedentes, con inundaciones costeras que ya se registran en varias comunidades durante la semana de Thanksgiving.

La mañana de este martes 24 de noviembre, varias calles de Sunset Beach, en Huntington Beach, condado de Orange, quedaron bajo el agua como consecuencia de las llamadas mareas vivas, que elevan el oleaje en la región a niveles récord, y que pueden causar mayores afectaciones en los próximos días.

Here's the most recent info for our coastal flooding/high surf event. Visiting beaches is not advised, especially Wed-Thur, & they will be very wet at high tide. Sneaker waves are possible & occur without warning, washing much farther up the beach than expected. #cawx pic.twitter.com/0IkFn0pKEF — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 24, 2026

Autoridades de Huntington Beach dijeron que las inundaciones pueden ser más intensas, sobre todo este miércoles y jueves, cuando se pronostica que las mareas altas alcancen su punto máximo, que se combinan con las condiciones de oleaje propias del fenómeno de El Niño.

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“Mañana (miércoles) esperamos mareas más altas que las de hoy, y además se pronostica fuerte oleaje. Por lo tanto, nos mantendremos alerta. Continuaremos desplegando a nuestros equipos sobre el terreno”, declaró el jefe del Departamento de Bomberos de Huntington Beach, Eric McCoy, en una conferencia de prensa.

McCoy mencionó que se registraron varias roturas en los diques durante la marea alta de la mañana de este martes, por lo que tuvieron mayores inundaciones en comparación con las de este lunes.

Alerta en el condado de Los Ángeles

Funcionarios del condado de Los Ángeles instaron a sus residentes y visitantes para que tomen precauciones esta semana por el pronóstico de fuertes marejadas y peligrosas corrientes de resaca, además de inundaciones a lo largo de la costa.

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Las mareas vivas representan una amenaza para las zonas costeras bajas, que incluyen estacionamientos, caminos y estructuras frente al mar, por lo que las personas que viven o visitan estas zonas deben estar preparados para trasladarse a terrenos más elevados en caso de inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que el oleaje podría alcanzar los 8.5 pies (2.6 metros) de altura en algunas zonas del condado de Los Ángeles, con las playas orientadas al oeste como las más vulnerables.

Se mantiene vigente un aviso de inundación costera a lo largo del condado hasta las 3:00 a.m. de este miércoles 25 de noviembre, mientras que en la isla Catalina finaliza a las 3:00 p.m.

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Las autoridades también mantienen vigente una vigilancia de inundación costera desde las 3:00 a.m. del miércoles hasta las 6:00 p.m. del jueves, con la mayor preocupación de afectaciones en Santa Mónica, Palos Verdes, Long Beach y Naples.

El Departamento de Playas y Puertos (DBH) implementa medidas preventivas en playas administradas por el condado, que incluyen el mantenimiento de los diques de arena protectores, el traslado de las torres de vigilancia de la costa y el monitoreo n zonas con mayor riesgo de erosión.

El DBH también proporciona arena para sacos en el extremo sur del estacionamiento de Torrance Beach (289 Paseo De La Playa, Torrance) y en el extremo oeste del estacionamiento de tierra de Topanga (18700 East Pacific Coast Highway, en Malibu). Los residentes deben llevar sus propios sacos y palas para tomar la arena proporcionada por el departamento.

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Si visita una playa, antes de entrar al agua se aconseja preguntarle al socorrista más cercano sobre las condiciones actuales del océano; se debe tener cuidado con las olas repentinas, que pueden adentrarse tierra adentro sin previo aviso, así como mantenerse alejado de rocas, espigones y muelles, donde las olas pueden arrojarlo al agua.

Singular invierno por El Niño

El efecto de las mareas vivas combinadas con el fenómeno de El Niño también se deja sentir en el norte de California, con inundaciones costeras en el Área de la Bahía.

Dos niños y su mascota disfrutaron de la inundación en Sausalito, en el Área de la Bahía. Crédito: Heather Diehl | AP

Según Daniel Swain, científico del Departamento de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, declaró este lunes, en una sesión especial, que las lluvias de esta semana no parecían alcanzar niveles récord, mientras que las mareas vivas probablemente serían las más débiles de los dos ciclos que se registran antes de Navidad y de enero de 2027.

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“No obstante, es posible que nos acerquemos o superemos los niveles récord de agua incluso sin una tormenta importante en el Área de la Bahía esta semana, con oportunidades adicionales para igualar estos niveles de agua nuevamente por un margen aún mayor en diciembre y enero”, expresó Swain.

Algunas zonas bajas en el Área de la Bahía, en San Francisco y Sausalito, registraron algunas inundaciones debido a la marea alta de la mañana de este martes.

Monitoreo por el gobernador electo de California

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) mantiene informado al gobernador electo de California, Xavier Becerra, sobre los impactos de las mareas vivas que afectan esta semana al estado.

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“Hoy recibí información de Cal OES y me quedé satisfecho con el trabajo que se está realizando. El gobernador Newsom y su equipo han desplegado cuadrillas y equipos a lo largo de toda la costa, y los equipos de respuesta locales están preparados”, declaró Becerra en un comunicado.

El gobernador electo de California, Xavier Becerra, recibió un informe sobre las mareas registradas este martes. Crédito: Prensa del gobernador electo Xavier Becerra | Cortesía

“Ahora nos toca a todos hacer nuestra parte. Las mareas más altas del año hasta la fecha han inundado las calles de nuestra costa esta mañana. La marea alta de mañana será todavía mayor, y se esperan fuertes lluvias en el norte de California esta noche, durante una de las semanas de mayor afluencia de viajeros del año”, añadió.

Becerra aconsejó a los viajeros durante los días festivos de Thanksgiving que verifique las condiciones antes de partir, así como salir con tiempo suficiente y evitar conducir por carreteras inundadas.

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“Esta es solo una tormenta en la que se prevé que sea un invierno con El Niño, y mi equipo de transición está trabajando en estrecha colaboración con Cal OES para asegurar que estemos listos desde el primer día”, expresó el gobernador electo.

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