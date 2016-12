“Chicharito” analiza a los candidatos para ganar The Best de FIFA

El goleador del Bayer Leverkusen platicó con FIFA.com sobre los tres candidatos a ganar el premio que otorga el máximo organismo del balompié mundial

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández es considerado una autoridad en el mundo del fútbol internacional y habló los nombres de sus tres colegas de profesión para ganar el premio The Best de FIFA, que se dará a conocer el próximo 9 de enero de 2017.

El goleador del Bayer Leverkusen platicó con FIFA.com sobre los tres candidatos a ganar el premio que otorga el máximo organismo del balompié mundial y más allá de inclinarse sobre su ex compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, también tuvo palabras de gran elogio sobre Lionel Messi, del Barcelona y Antoine Grizmann, del Atlético de Madrid.

“Los tres están nominados correctamente por lo que han hecho este año. (Leo) Messi es un fuera de serie, como también lo es Cristiano (Ronaldo). Todos sabemos que están muchos escalones por encima de nosotros, los demás futbolistas.

“En cuanto a Griezmann me parece que se le debe dar mucho crédito precisamente por el hecho de que se acerca mucho a esos dos gigantes. Ha jugado muy bien, ha sido fundamental tanto en el Atlético como en la selección francesa. A mí lo que me impresiona es que hace de todo. Es completísimo”, expuso el ariete mexicano.

“Chicharito”, quien ha sido figura de las Aspirinas en los recientes campeonatos de Alemania, no dudó en señalar las cualidades de CR7, con quien convivió durante un año, mientras el azteca militara con el cuadro merengue.

“Su hambre, sus ganas. Mucha gente dice que Messi es puro talento y Cristiano es puro trabajo, pero el hambre de Cristiano también debería considerarse talento. Es algo que no tiene casi nadie.

“(Cristiano) Tiene muy claro lo que quiere lograr, una enorme perseverancia y una gran ambición. Yo creo que él se ve en el espejo y se dice a sí mismo, ‘Hoy quiero ser mejor que tú’ . Eso para mí es un talento, uno que no viene con el balón sino de la cabeza, y eso es igualmente importante”, dejó en claro el número 7 del Leverkusen.

Javier no quiso dejar de lado a otro de sus ex compañeros en la casa blanca: Gareth Bale, quien finalmente aunque no tiene los mismos reflectores que Cristiano Ronaldo, merece una mención muy especial.

“Gareth Bale, que es un gran jugador y tuvo un año espectacular con Gales y en el Real Madrid. Eso sí, ¡siempre por debajo de Messi y Cristiano que para mí están fuera de este mundo!”, concluyó el mexicano.