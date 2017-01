Condenan a muerte a Dylann Roof, el autor de masacre en Charleston

Jurado condena a muerte a Dylann Roof, autor de la matanza en una iglesia afroamericana de Carolina del Sur en junio de 2015

El jurado decidió la pena de muerte para Dylann Roof, el hombre de 22 años que asesinó a nueve personas en una iglesia de la comunidad afroamericana en Charleston, Carolina del Sur.

En poco menos de tres horas, el jurado volvió con su decisión después de hacer una serie de preguntas sobre ciertos factores atenuantes. Después de recibir las respuestas a estas preguntas, continuaron la deliberación. Poco menos de una hora más tarde, el jurado regresó con la decisión unánime de condenar a la pena capital a Dylann Roof.

Los fiscales pasaron varias horas el martes por la mañana describiendo a Roof como un racista que planificó metódicamente el tiroteo en junio de 2015 en la iglesia Emanuel AME.

Sin embargo, Roof, que se representa a sí mismo durante la parte de la pena del juicio, dio un argumento de cierre de cinco minutos que parecía mostrarle sin arrepentirse acerca de sus acciones.

“Puede que recuerden que en mi confesión, dije que tenía que hacerlo, supongo que no es realmente cierto, no tenía que hacerlo, nadie me obligó a hacerlo. Lo que quise decir cuando dije eso que era que me sentía como que tenía que hacerlo, y todavía siento que tenía que hacerlo “, dijo Roof a la sala del tribunal.