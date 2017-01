¿Café Tacvba, La Santa Cecilia y LA Phil? Lo que viene al Hollywood Bowl

Ha sido anunciado como parte del festival Pacific Standard Time LA/LA, dedicado a fomentar el arte latino y financiado por la Fundación Getty

Café Tacvba y La Santa Cecilia inaugurarán la edición de este 2017 de la exhibición Pacific Standard Time: LA/LA con un concierto el próximo 17 de septiembre en el Hollywood Bowl, al que se unirán el cantante chileno Mon Laferte y otros artistas latinos todavía por anunciar.

Este concierto será el primer evento organizado por la LA Phil en el marco del festival financiado por la Fundación Getty y destinado a promocionar y celebrar el arte hispanoamericano. Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, más de 70 instituciones culturales por todo el sur de California colaborarán en esta celebración del arte latinoamericano y su diálogo con Los Ángeles.

Pacific Standard Time: LA/LA tiene lugar gracias a la financiación de la Fundación Getty mediante la concesión de becas por valor de $1.2 millones a la LA Phil y otras instituciones colaboradoras como The Music Center y la Annenberg School for Communication and Journalism de la Universidad del Sur de California (USC). Desde 2013, Getty ha invertido más de $16 millones en esta iniciativa.

La participación de la LA Phil también incluirá el programa de 10 días en octubre “CDMX”, que pretende recrear el vibrante ambiente musical de Ciudad de México y contará con actuaciones de Café Tacvba y Natalia Lafourcade junto a la propia Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel.

Otros eventos orquestados por LA Phil serán la proyección de la película Birdman de Alejandro González Iñárritu acompañada de percusión en directo a cargo de Antonio Sánchez y un concierto maratoniano con nuevos artistas de la escena pop de CDMX.

El Los Angeles Music Center, por su parte, organizará el programa musical de cuatro días de duración “Cuba: Antes, Ahora”, que explorará la música y el baile cubanos tradicionales y contemporáneos. La compañía de baile Malpaso actuará en The Music Center’s Dorothy Chandler Pavilion, un grupo de artistas organizará conciertos y talleres en Grand Park, y el evento “Sleepless: The Music Center After Hours” reunirá a autores como Pancho Amat, Telmary Díaz o Bandancha.

Josh Kun, de la Annenberg School of Communications de USC, ha diseñado un programa que consistirá en una serie de seis eventos públicos que explorarán cómo se han entrecruzado Los Ángeles y la escena musical latinoamericana a lo largo de décadas.

Incluirán un tributo del Intituto Mexicano de Sonido a los compositores latinos de Hollywood en el Getty Center, una actuación del grupo Chicano Batman que presentará su nueva obra inspirada por Carlos Almaraz en el Los Angeles County Museum of ART (LACMA) y una instalación sonora del compositor mexicano Guillermo Galindo en la Huntington Library.

También podremos disfrutar de un concierto de la soprano Yma Sumac en el Museo Hammer, una actuación en honor a la herencia musical brasileña en Los Ángeles en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y una exhibición en el Museo Fowler.