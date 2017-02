La foto por la que Messi fue la burla en Instagram

El futbolista fracasó al intentar hacer su primera publicación en Instagram Stories al compartir una imagen un tanto rara

Nadie puede negar que Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero eso no es garantía de que todo lo que haga el argentino precisamente tiene que ser muy bueno.

Al parecer, Messi es un as con la pelota pero no con cuestiones relacionadas a la tecnología y es que en las últimas horas, los usuarios de las redes sociales se han acabado al jugador del Barcelona por no saber utilizar Instagram Stories.

Resulta ser que el miércoles por la mañana, antes de abordar en avión que trasladaría al equipo a la capital española para en enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, Messi intentó subir su primera fotografía en esta app.

Pero todo parece indicar que “La Pulga” no sabía a ciencia cierta cómo funciona pues terminó compartiendo con todos sus seguidores una fotografía del piso.

Messi es tan bueno subiendo historias a Instagram como ganando finales con la Selección pic.twitter.com/tw3SIrDYpR — Dami (@DamiDfs) February 1, 2017

El astro de las canchas cuenta con más de 63 millones de seguidores en Instagram, y varios de ellos no dudaron en burlarse del fallo del argentino.