Nueva York vio a un ‘Canelo’ convencido y a un Chávez desafiante 

Los dos guerreros mexicanos cumplieron su parada promocional en la 'Gran manzana' con la promesa de una batalla histórica

En un marco de cordialidad calculada, pero de total compromiso con sus seguidores, Saúl ‘Canelo’ Alvarez y Julio César Chávez Jr. cumplieron con la segunda parada promocional de su combate pautado para el 6 de mayo Las Vegas.

En un día de buenas temperaturas, dos centenares de aficionados mayoritariamente mexicanos abarrotaron un céntrico restaurante de Manhattan para repartir afectos y apoyos a los dos peleadores en medio de un griterío emocionado que le dio más colorido al lugar.

Álvarez y Chávez Jr, protagonizarán la pelea de más impacto entre mexicanos en casi dos décadas ya que el atractivo, la rivalidad y la convocatoria de ambos se puede comparar con la explosión que representó la histórica trilogía de Erick Morales y Marco Antonio Barrera en la primera década de esta centuria.

“Todos pedían esta pelea y ya la tienen… ya se va a cumplir”, dijo ‘Canelo’ Alvarez un sólido campeón de 154 libras que ya ha peleado en los medianos y da un giro a su carrera para establecerse en las 160 libras.

“Hay algunas cosas distintas por tener que subir a un peso diferente, pero eso es preparación … es disciplina y para eso trabajamos con mi equipo”, dijo el tapatío ante un grupo de periodistas para descartar que pueda tener algún problema por el hecho de que la pelea se haga en el peso pactado de 164.5 libras.

Alvarez quien ha sido un ejemplo de disciplina y profesionalismo lucía en principio como claro favorito frente a Chávez, que ha sido varias veces acusado de poco amor por el gimnasio y descuido por su carrera, sin embargo la ventaja física en estatura y alcance que tiene el hijo de legendario JC Chávez, sumado a la presencia de un viejo sabio como Nacho Beristaín en su esquina ponen las apuestas un poco más cerradas.

Aún así ‘Canelo’ mantiene su convicción y seguridad de victoria. “Nunca he rehuido a nadie y como siempre me preparo para ganar y solo espero que sea una gran pelea para festejar con todos los mexicanos”.

Mientras los boxeadores y preparadores cumplían el trámite, los fervorosos aficionados mexicanos dividían el apoyo llenando el recinto de vivas y porras por Culiacán tierra de Chávez y Guadalajara la ciudad de Alvarez.

Mucho más parco se mostró Chavez Jr, quien volvió a insistir en que llevará al cuadrilátero la mejor versión de su boxeo y que no va a dejar pasar la oportunidad de una gran victoria con el honor entre mexicanos de por medio.

“Muchas veces no me han dado el crédito que merezco y han visto que he callado muchas bocas… No necesito ser solo el hijo de Chávez (Julio César) como muchos creen… Soy yo… Un nuevo Chávez que valgo por lo que soy y lo que hago”.

A su vez Oscar de la Hoya, promotor del combate, expresó su optimismo por lo que pueda ser una batalla inolvidable entre dos guerreros aztecas.

“Esta es una pelea para hacer historia con dos grandes boxeadores mexicanos y en el fin de semana de fiestas patrias de México”, dijo Oscar de la Hoya, quien de paso descartó que la política antiinmigrante del presidente Donald Trump vaya a tener alguna incidencia en la presencia de mexicanos en Las Vegas.

“Eso no va a pasar, porque estoy seguro que antes de terminar esta primera gira de promoción ya estarán vendidos todos los boletos y habrá un ‘sold out’ en la taquilla”, puntualizó el presidente de Golden Boy Promotions.

La gira promocional de ‘Canelo’ Alvarez vs Chávez Jr. continúa este jueves en Los Angeles y terminará el viernes en Houston.