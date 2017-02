Así fue como Canelo canceló la apuesta por respeto a Chávez

El tapatío decidió echarse para atrás porque admira al sinaloense

Oficialmente, la apuesta pactada entre Canelo y Julio César Chávez Jr., en donde ambos habían puesto sobre la mesa su bolsa de premios de la pelea que protagonizarán el próximo 6 de mayo, se disolvió y todo gracias a Julio César Chávez.

Desde un principio, al expugilista no le pareció la apuesta realizada por su hijo con su oponente, ya que aseguró que el combate no se trata ni se realizará por cuestiones económicas, sino más bien por una cuestión de honor, dejando entrever que al parecer, es el único que se está tomando muy en serio este combate.

Así que los tres se presentaron a un programa de televisión de la cadena ESPN, en donde Saúl Álvarez, muy serio y respetuoso, le dijo a Chávez, que si así lo quería y por respeto a él, retiraba la apuesta.

“Yo estoy en desacuerdo con ello (la apuesta). Hablé con mi hijo y la verdad no estoy de acuerdo. No queremos el dinero de Canelo; la verdad, no nos interesa. Nos interesa el prestigio, nos interesa la gloria, el orgullo que es lo más importante en esta pelea”, comentó Chávez.

“Yo veía tus peleas para aprender y lo respeto mucho, mis respetos para usted. Yo por usted, dejo aquí todo por usted”, dijo Canelo.

Fue así como se dio por terminado el asunto de la apuesta.