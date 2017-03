Antonio Banderas quiere que ‘cierren’ la Unicef

¿Un sueño? Que @unicef_es cierre. ¿Sabes por qué? #Repost Unicef España ・・・ Soñamos con un mundo en el que UNICEF no exista y el día que lo logremos será el más feliz de nuestras vidas porque nuestra labor ya no será necesaria. ¡Únete pinchando en el enlace de nuestro perfil! #cierraunicef #unicef @unicef

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Mar 9, 2017 at 4:30am PST