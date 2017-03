Periodista realiza pregunta incomoda a Edgardo Bauza sobre Messi

Además, el famoso 'Patón' fue cuestionado sobre su función de "escudo" ante el silencio del plantel con la prensa

Nicolás Falcón es un periodista uruguayo que se presentó como el “primer periodista con capacidades especiales en Latinoamérica en estar acreditado para torneos internacionales”. Tuvo la posibilidad de hacerla la última pregunta de la conferencia de prensa a Edgardo Bauza. Desde su silla de ruedas, Falcón consultó: “Patón, ¿qué Messi vamos a ver, el que juega 14 puntos cuando está en Barcelona o el que juega 5 puntos cuando está con vos?”. Sereno, con las dos manos arriba del escritorio, Bauza eligió la diplomacia: “Respeto lo que vos decís, pero para mí Messi jamás jugó para 5 puntos. Para mí todos los partidos juega 14”.

Antes de que el equipo de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino diera por finalizada la conferencia, Falcón cruzó a Bauza. “¿Eso no es hipocresía?“, inquirió el joven periodista de Radio Universidad de Montevideo. El entrenador de la Selección no se inmutó: “Respeto tu opinión, pero es así como yo lo veo“. El periodista uruguayo se fue contento por haber podido preguntar y hasta se animó a dedicarle un chiste a un colega: “te di material, eh“.

El Patón, el “escudo” del silencio de los jugadores

En una extensa conferencia de prensa de casi media hora, Edgardo Bauza fue el único protagonista de la Selección que habló sobre lo que ocurre en el predio de Ezeiza desde el lunes, cuando la mayoría de los futbolistas quedaron concentrados para el partido crucial que se jugará ante Chile, en el Monumental. Por eso, por momentos, Bauza ofició como una especie de médium entre el plantel y el afuera, ya que los futbolistas mantienen su postura de no hablar más con la prensa. Al menos tres preguntas (Messi, Higuaín, Agüero, el grupo en general) fueron sobre cómo estaba el ánimo de los jugadores, ya que nadie había podido verlos en estos días.

“¿Cómo está Messi?”, le preguntaron al Patón, a falta de poder charlarlo con el propio Leo, que llegó el martes a la mañana al predio de Ezeiza y sólo se lo pudo ver en unos 15 minutos, en el arranque del entrenamiento del martes. “Messi está bien, como el resto del plantel salvo Dybala. Puede ir cambiando de posición, tiene toda la libertad para moverse porque quiero evitar que lo corten mucho con faltas como en el último partido”. Es que el rosarino es el jugador nacional que más faltas recibió: 29.

Lo mismo ocurrió con Higuaín, que volverá a ser titular después de haber sido suplente ante Colombia, en San Juan, donde fue silbado los once minutos que le tocó jugar. “Él sabe que es mi 9 titular, le dí toda la confianza. Ya hemos hablado sobre ese tema y no es importante”, respondió el DT, que también fue consultado por el semblante de Agüero, quien jugará en lugar del lesionado Dybala: “Agüero está muy bien, ha recuperado su nivel. Es el que mejor está y por eso lo elijo a él”. Sobre el ánimo general del grupo, que enfrentará a Chile, su karma en las últimas dos finales de Copa América, aseguró: “Al plantel lo veo muy bien, muy metido, sabiendo todo lo que se juega. Hablé mucho con ellos que esto no es una revancha, que para ganar tenemos que jugar bien”. Además de seleccionador estrellas, Bauza ahora también hace las veces de intermediador de emociones.

La carpeta ayuda-memoria del entrenador

Edgardo Bauza ingresó a paso firme a la sala de conferencias N°1 del predio de Ezeiza. El entrenador de la Selección llevaba en su mano una carpetita con marcas blancas y negras, que abrió sobre el escritorio a la espera de que llegaran las preguntas de los periodistas. ¿Qué llevaba allí? Una especie de apuntes, un ayuda memoria para no errar en algún nombre propio.

Quedó claro en la primera respuesta, cuando confirmó el equipo que había parado en el entrenamiento de ayer y lo leyó de corrido, con los ojos clavados en la carpeta, para evitar cualquier furcio. El Patón también llevaba allí la larga lista de amonestados que tiene la Selección y que no podrán jugar en La Paz en caso de que vean una amarilla ante Chile. Salvo Lionel Messi, el resto de los diez titulares que salgan al Monumental están en capilla para el duelo ante Bolivia. Eber Banega, Lucas Pratto y Paulo Dybala también ya recibieron una amonestación en lo que va de estas eliminatorias.

Pese a que ya había estudiado el tema y se había hecho la lista en caso de necesitarla, la pregunta sobre la posible suspensión de algún jugador para el juego ante Bolivia fue la única que fastidió un poco a Bauza. “Ni lo nombré. No quiero ni hablar de eso. Porque si te anticipás después sale todo mucho peor”, respondió cuando le preguntaron si existía la chance de que algún jugador se haga amonestar adrede para cumplir la suspensión en la altura de La Paz.