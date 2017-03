Sergio Mayer desmiente a Paty Manterola tras revelar que el no cantaba

Ambos formaron parte del grupo mexicano Garibaldi

El actor Sergio Mayer respondió tras las declaraciones de Patricia Manterola, y desmintió algunos de los hechos:

“Yo no he visto la entrevista pero no veo coherencia en lo que me han dicho porque eso no fue así, de hecho Paty sacó una nota aclaratoria en la que dice que ella hablaba de otros grupos y no de Garibaldi sobre lo de los excesos”, dijo.

Y agregó que él no fue testigo, ni vio los excesos que se mencionan durante la entrevista:

“Yo nunca vi si alguno de mis compañeros tuvo excesos pero cada quien debería de hablar de su propia historia y eso de que unos cantaban y otros no tampoco es cierto, digo es algo que todos saben que no todos cantábamos igual, unos lo hacían más que otros, por eso éramos un grupo”.

Por su parte, Paty Manterola, a través de su cuenta de Facebook, escribió el siguiente mensaje:

“Me siento apenada, tantos años en esta carrera y no aprendo que al editar una entrevista se le puede dar el tono de escándalo sin que exista”.