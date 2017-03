Video: ¡Paty Manterola reveló cómo fue que Luis Miguel la pretendía!

Mira todo lo que contó la ex Garibaldi sobre sus encuentros con ‘El Sol’

En entrevista con un programa de Telemundo, la actriz Paty Manterola reveló que Luis Miguel la pretendió en la década de los ochenta y parte de los noventa, cuando ambos estaban en la cima de sus carreras artísticas.

La cantante comentó que cuando ella estaba de gira con Garibaldi sostuvo una relación con uno de los integrantes del grupo, Xavier Ortiz, en una ocasión ella lo vio besando a otra mujer, lo que desató la furia de Paty.

A su regresó a México por casualidad se encontraron en el mismo lugar, por lo que ‘El Sol’ no dudó en saludarla y tirarle toda la onda:

“Yo ya lo había conocido años atrás en el festival Acapulco. Pero le dije ‘Perdóname, pero tengo novio’. Un año después de eso nos encontramos en el aeropuerto, justo cuando terminé con ‘Xavi’. El mánager de Luis Miguel me dijo que me quería saludar, había llegado mi venganza y no cualquiera”, expresó Manterola.

“Luis Miguel se portó súper caballeroso, súper lindo y dijo: ‘Oye, es que me enteré que su avión (en el que viajaba Garibaldi) venía aterrizando y por eso yo no podía salir y tenía muchas ganas de saludarte hace mucho que no te veía, ¿cómo estás?, ¿sigues de novia?’”.

De inmediato Paty con el corazón roto le contó que ya había terminado su relación hace varias semanas, por lo que decidieron intercambiar teléfonos. La actriz enfatizó que en la primera cita, el cantante la invitó a cenar y en cuanto su ex novio se enteró de su nueva conquista le rogó por mucho tiempo y como resultado decidieron regresar.

Todo esto no quedó ahí, “’Xavi’ y yo tuvimos muchos truenes en nuestra historia y en esos truenes pues siempre ‘Mickey’ (Luis Miguel) me hablaba y me decía ‘vamos a cenar, vamos a desayunar, vámonos a esto, vámonos a acá’”.

A pesar del gran esfuerzo de Luis Miguel no logró conquistar el corazón de Paty.

POR: Karina Dionicio

Mira aquí la entrevista: