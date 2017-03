¿Juan Gabriel murió teniendo relaciones sexuales?

Según el Diario Basta, la vidente Deseret Tabares aseguró que el cantante pasó sus últimos minutos al lado de un hombre

Mucho enigma ha existido sobre la muerte de Juan Gabriel, por lo que el Diario BASTA! se dio a la tarea de consultar a la vidente Deseret Tavares, quien en entrevista, afirmó que el cantante pasó sus últimos minutos a lado de un hombre.

“Él murió teniendo relaciones sexuales con un hombre; es un muchacho joven, que lo mantuvo más o menos en secreto, a quien le dio mucho dinero, muchos beneficios económicos y veo que él estaba tomando éxtasis. No sé quién es, yo vi que él murió en los brazos de un hombre, porque estaban teniendo relaciones… En el flash que yo vi, había muchas botellas en el piso, vi pastillas y vi que estaba mojado, que estaba en los brazos de otro hombre”, aseguró al medio antes mencionado.

Deseret, de origen colombiano, realiza lecturas de cartas para varios famosos y se caracteriza por ser muy acertada en sus predicciones. Ahora asegura que los problemas legales por la herencia de Juanga aún no han terminado.

“Lo que yo vi fue que hay otro testamento que no se ha mostrado, no ha salido a la luz. Hay alguien muy interesado en que ese testamento no se descubra; entonces, cuando yo veo eso… Ese testamento si sale a la luz, la gente lo va a reconocer; veo que esas trifulcas que hay, no van a cambiar mucho. Debido a ese testamento original, van a surgir más hijos por ahí, él dejó muchos hijos”, precisó.

Tavares predijo la muerte del Divo de Juárez en 2015 y recién reveló la existencia de una hija, quien saldría a la luz como Gabriela Aguilera, que dice ser la única hija natural del intérprete de ‘Hasta que te conocí’.

POR: Gerardo Escareño