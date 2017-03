Katy Perry y Ryan Phillippe, ¿romance a la vista?

La cantante y el actor coquetearon en una fiesta

Katy Perry está por estrenar su canción “Still Feel Like Your Man”, pero no sólo en lo laboral está a pleno. Tras su separación de Orlando Bloom, la cantante habría tenido un contacto muy cercano con Ryan Phillippe, quien fuera marido de Reese Witherspoon hace más de una década.

Todo se dio cuando Katy fue al cumpleaños de Elton John y entre los invitados estaba Ryan y tanto el actor como la cantante comenzaron a hablar y a coquetear casi de inmediato.

“Ella [Katy] estaba totalmente impactada. Hubo un momento en que él [Phillippe] tenía su mano sobre la rodilla de Katy. Aunque la quitó, no tardó mucho en regresar para más coqueteo“, aseguró un invitado según el sitio E! online .

Ryan ahora está soltero, pero tres meses atrás aún estaba en pareja con la modelo Paulina Slagter, con quien tuvo cinco años de relación.