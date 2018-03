Piden exmilitar sea extraditado

Chile: juez pide extradición de ex militar EEUU por caso Horman

SANTIAGO DE CHILE .- Un juez chileno solicitó ayer la extradición de un ex militar estadounidense por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos ciudadanos de su país durante el golpe militar de 1973 en Chile, entre ellos el periodista Charles Horman, cuya tragedia fue llevada al cine en la película “Missing“.

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago , pidió a la Corte Suprema que tramite la solicitud de extradición del ex militar Ray E. Davis, quien se desempeñaba como miembro de la misión militar estadounidense en esta capital cuando se produjo el golpe.

Horman y Frank Teruggi, un estudiante que también ejercía como periodista, fueron detenidos luego del golpe que derribó al mandatario socialista Salvador Allende, conducidos al Estadio Nacional, convertido en campo de concentración de miles de detenidos, y luego asesinados.

Según el juez Zepeda “el homicidio de Charles Horman Lazar se produjo durante las operaciones secretas en contra de ciudadanos estadounidenses y formó parte de la actividad de ‘Inteligencia’ de Ray E.Davis en su calidad de sujeto oficial de Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos de América en la embajada en Chile”, citó el Poder Judicial en su página oficial.

Davis habría investigado las actividades de algunos estadounidenses que apoyaban al gobierno de Allende e informado sus antecedentes a las autoridades militares chilenas para que los detuvieran. El gobierno de Richard Nixon apoyó y otorgó financiamiento para el golpe militar encabezado por el ex dictador Augusto Pinochet, según revelaron documentos estadounidenses desclasificados.

Zepeda procesó en ausencia en noviembre a Davis. La solicitud de extradición primero debe ser considerada por la fiscal del máximo tribunal, Mónica Maldonado, y luego resuelta por la sala penal de la corte.

Como autor y cómplice de los homicidios de Horman y Teruggi fueron encausados el brigadier retirado Pedro Espinoza, alto jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional -la temida policía secreta de Pinochet – y el ex funcionario civil de la fuerza aérea Rafael González Berdugo. Espinoza ha sido procesado y condenado en varios otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de facto (1973-1990) y cumple condena junto al ex jefe de la policía secreta Manuel Contreras y otros ex agentes en una cárcel especial para militares represores.

En el caso del asesinato de Teruggi la resolución de Zepeda señala la responsabilidad de Davis en “las investigaciones secretas ejecutadas en contra de personas estadounidenses”.

La trágica historia de ambos jóvenes estadounidenses y la represión ejercida por los militares chilenos fue representada en 1982 en la película “Missing” (Desaparecido) de Constantin Costa Gavras. Los protagonistas fueron Jack Lemmon, en el rol de padre de Horman, y Sissy Spacek, como la esposa del periodista, quienes lucharon arduamente para conocer el paradero de Horman hasta que su cuerpo les fue entregado.