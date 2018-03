Obama apoya las tasas bajas

Obama apoya tasas bajas para préstamos universitarios

CHAPEL HILL, Carolina del Norte.- El presidente Barack Obama afirmó ayer que el Congreso debe impedir que los costos de los préstamos universitarios se vayan por las nubes, al llevar su prédica a tres estados cruciales para su intento de mantenerse en la Casa Blanca.

Obama dijo a los estudiantes en la Universidad de Carolina del Norte que comprendía personalmente la carga de los costos universitarios y recordó que tanto él como la primera dama estuvieron en la situación que ellos viven ahora. Aclararon que cancelaron sus préstamos estudiantiles apenas hace unos ocho años.

“No es que yo haya leído sobre esto. No es que me hayan dado argumentos sobre el tema. No es que me hayan informado acerca del asunto”, dijo Obama y recordó que él y su esposa habían acumulado “una montaña de deudas” no hace mucho. “Cuando nos casamos, nos empobrecimos juntos”.

El énfasis en su experiencia personal contrasta con su probable oponente presidencial, Mitt Romney, cuyo padre era un acaudalado ejecutivo de la industria automovilística.

Al aludir a la deuda estudiantil, Obama dirigió su mensaje a la clase media y a esa carga enorme que amenaza la recuperación económica. Se dirigió a universidades del sur, el oeste y el centro-norte para transmitir su mensaje a los auditorios juveniles.

Al presionar a los legisladores republicanos a actuar, buscó movilizar a los jóvenes esenciales para su campaña, tanto quienes votaron por él como los muchos más que desde entonces han alcanzado la edad de votar. Obama instó a los estudiantes a difundir su mensaje por medios sociales como Twitter para presionar a sus legisladores.

Tanto Obama como Romney han manifestado su apoyo a congelar las actuales tasas de interés sobre los préstamos para los estudiantes pobres y de clase media, pero los legisladores todavía estudian los medios para financiar el plan.

La cuestión es crucial porque la tasa se duplicará del 3.4% al 6.8% el 1 de julio si el Congreso no interviene, una fecha de expiración escogida en 2007 cuando el Congreso de mayoría demócrata votó en favor de cortar la tasa por la mitad.

El presidente estaba por hablar el martes más tarde en la Universidad de Colorado, en Boulder, y el miércoles luego en la Universidad de Iowa.

Las tres universidades de su gira están en estados en los que Obama se alzó en 2008. Los tres estados están considerados entre los que podrían inclinar su voto para Obama o Romney, y ayudar a definir el cierre de las elecciones de este año.

Ambas campañas pelean por el apoyo de votantes sumergidos en deudas universitarias. La deuda nacional por créditos estudiantiles es mayor que el de tarjetas de crédito o créditos para automóviles.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha calculado que un 15% de los estadounidenses, es decir 37 millones de personas, tienen una deuda estudiantil significativa.