No habrá más armas gratis, dice Pentágono

El Departamento de Defensa ha dejado de entregar armamento y otros pertrechos a los organismos policiales hasta que quede satisfecho de que las autoridades estatales puedan justificar el paradero de todas esas donaciones, que van desde armas a avionetas, vehículos todo terreno y transportes blindados de personal, conforme a un programa de dos mil 600 millones de dólares, según revelaciones a The Associated Press.

El Departamento de Defensa ha dejado de entregar armamento y otros pertrechos a los organismos policiales hasta que quede satisfecho de que las autoridades estatales puedan justificar el paradero de todas esas donaciones, que van desde armas a avionetas, vehículos todo terreno y transportes blindados de personal, conforme a un programa de dos mil 600 millones de dólares, según revelaciones a The Associated Press.

La Agencia Logística del Departamento de Defensa ordenó la designación estatal de coordinadores en 49 estados que certifiquen el paradero de los pertrechos distribuidos por una filial del organismo, la Oficina de Respaldo a los Organismos Policiales. La suspensión temporal de la transferencia de armamento afecta a todos los estados, dijeron el jueves funcionarios del organismo.

El programa brinda a los organismos policiales y otros cuerpos de seguridad pertrechos militares que abarcan desde armas hasta helicópteros, computadoras y aparatos de aire acondicionado e incluso papel higiénico. El material es barato o gratuito para los organismos policiales que lo adquieren, pero gran parte conlleva normas severas que prohiben su venta a terceros y establecen la forma que debe ser vigilado.

Los militares decidieron realizar un inventario “único y total” del material donado en lugar de examinarlos estado por estado, dijo Kenneth MacNevin, un vocero del organismo federal. Aunque algunos pertrechos, incluyendo armas, han sido robados o han desaparecido en el transcurso de los años, MacNevin aclaró que los requisitos de los inventarios no son nuevos y no fueron motivados por hecho alguno en concreto.

“Los mandos decidieron que debemos contar con una relación plena en estos momentos” del material entregado, indicó. “No lo hacemos por temor alguno ante posibles problemas. Lo hacemos porque rendir cuentas es rendir cuentas”.

Empero, MacNevin reconoció que se tuvieron en cuenta dos artículos de prensa y los numerosos pedidos de documentos formulados por la AP al tomar la decisión de enviar cartas a fines del mes pasado a los estados ordenando que cumplan las normas del programa o encararán su suspensión.

Solamente New Hampshire no recibió esa carta por razones que no fueron explicadas.

El diario The Arizona Republic dijo el mes pasado que el alguacil del condado de Pinal almacenó pertrechos militares por millones de dólares gracias al programa y que entregó parte de esos pertrechos a organismos no policiales. Aademás, dijo, contempló la venta de otros bienes, lo que violaría las normas del programa.

“No tengo información alguna de que algo causara esta medida”, indicó recientemente el Departamento de Defensa, según el agente policial Matt Van Camp, coordinador del programa, en Payson, Arizona, a la AP. “Lo único que sé es que Arizona tienen contabilizado el 100 por ciento de su inventario de armamento”.